Sucedió hace dos años. Una tuitera, Cristina Hernández (@Cristina_H_), logró que varias marcas retiraran su publicidad de una web ultra por su machismo. La web era Mediterráneo Digital y el detonante fue un bochornoso artículo titulado: “¿Por qué las feministas son más feas que las mujeres normales?”. La respuesta de la web no fue rectificar. Al contrario, mantuvo el artículo (hoy día sigue online), que asegura que “está científicamente probado que las feministas atraen menos a los hombres que las mujeres normales”.

Y por si fuera poco, como supimos en su día, amenazó a la tuitera con llevarla a los tribunales. Ahora, un año después, Cristina Hernández ha relatado lo que sucedió. “Recibí en mi puesto de trabajo una querella por calumnias, amenazas y coacciones”, asegura. En un hilo publicado este lunes, explica que la web le pedía “80.000 euros y una rectificación pública”.

En su hilo también cuenta cómo terminó la acusación: “Hace unos meses mi abogada me comunicó que el juez había archivado el caso apelando a mi libertad de expresión”. Y acaba con una conclusión: “No van a por nosotras por ser fulanita o menganita. Nos atacan por lo que decimos y hacemos. Nos atacan por hacer feminismo. Para mí tuvo costes personales y económicos que pude afrontar con el apoyo de mi familia. Pero quizá no todo el mundo tenga esa capacidad”.

En declaraciones a Público, Hernández ha asegurado que durante el proceso se sintió “muy acompañada por amigas y amigos” y también “por gente de las redes que no conocía”. Además considera que su caso hay en contextualizarlo en una época en que “las ideas feministas, que no es otra cosa que la lucha por la igualdad de las mujeres y de los hombres, están siendo cuestionadas y menospreciadas”.

Os cuento el proceso en el que he estado estos dos últimos años. Abro un hilo. Intento ser breve.

Hace dos años MEDITERRÁNEO DIGITAL compartía ese contenido machista. Le conté a las marcas que estaban patrocinando este contenido y algunas marcas accedieron a retirar la publicidad. Algunos medios (con maravillosas????periodistas) lo contaron y la web me amenazó con una querella. pic.twitter.com/sP9hd1PYdE

Os dejo un recorte porque esto es lo que me interesa, la persecución del feminismo. pic.twitter.com/8DanYyfRCN

Recibí en mi puesto de trabajo una querella por calumnias, amenazas y coacciones. También me acusaban de imputarles delitos de odio. Por todo esto me pedían 80.000€ y una rectificación pública.

Tuve el acto de conciliación en Plaza de Castilla y unos meses después el juez me llamó a declarar en diligencias previas.

Hace unos meses mi abogada me comunicó que el juez había archivado el caso apelando a mi libertad de expresión, más allá de la idoneidad o buen gusto de mis declaraciones, decía.

No lo he compartido antes porque no sabía medir las repercusiones que podía tener en el proceso. Al final, lo que pasa en redes te afecta a tu vida cotidiana y yo soy una tía normal.

— Cristina Hernández (@Cristina_H_) 28 de enero de 2019