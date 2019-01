Hay bebés y bebés, pero por lo general los seres humanos tienden a llorar en sus primeros meses y años de vida. Lo saben bien los padres y las madres y también lo saben, en ocasiones, sus vecinos. Es algo inevitable pero hay vecinos más y menos comprensivos con el funcionamiento de la vida.

Un padre, Nacho Duque (@duque_nacho), ha contado su experiencia con un vecino que le ha dejado varias notas quejándose por los llantos de su hija de 19 meses. En un hilo de Twitter explica punto por punto y con ironía que él es el primer interesado en que duerma bien. “La niña vino con un problema de fábrica: no tiene interruptor para detener su llanto ni botón de volumen para rebajarlo”, asegura. Su hilo, que tiene miles de retuits y comentarios, ha generado un debate entre los que opinan en un sentido y los que lo hacen en el otro:

ABRO HILO, que la ocasión lo merece. Mi vecino nos ha dejado una segunda nota quejándose por los llantos de mi hija de 19 meses. Esto me empieza a recordar a la peli de Zodiac. Ahí tenéis las dos: pic.twitter.com/TvsjscM3Uz

3. La niña vino con un problema de fábrica: no tiene interruptor para detener su llanto ni botón de volumen para rebajarlo.

4. Si tocara el tambor a las 4.00 AM, sería mi culpa. Si llora porque está mala, le salen los dientes o lo que sea, creo que no es culpa de nadie.

