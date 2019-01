¡Jueves! Muchas noticias hoy, pero vamos con la más importante de todas

Efectivamente, Ben Affleck deja de ser Batman…

El actor estadounidense tiene otros retos en su carrera

Conmoción en las redes…

Me parece fatal que Ben Affleck ya no sea Batman. Por vuestra culpa ahora volverá a dirigir películas.

Warner ha decidido cerrar su etapa y dejar el personaje en manos de otro actor. De momento no sabemos quién

Bueno, seguro que hay algún candidato al que el personaje le quede perfecto

Cambiando de tema, nueva encuesta del CIS

El PP de Casado se desploma al cuarto puesto

No es posible que la renovación y unos líderes tan sólidos hayan fallado…

Vox, en cambio, se dispara

Eso sí, la misma encuesta dice que el 70% de lo ciudadanos creen que Vox es un partido de extrema derecha

Vaya…

Todo esto con pinzas, como siempre

Mi hija de dos años me ha comentado que no me tome al pie de la letra el barómetro del CIS. Que es una foto fija de un panorama político en plena ebullición y sin tener en cuenta el cisma provocado por Errejón ni el “congresazo” del PP.

Según la predicción, el PSOE gana un punto y se sitúa en el 29,9% de estimación de voto, doblando al PP

Aunque hay quien desconfía de esta encuesta… ¡Vaya!

Por cierto, un CIS que, una vez más, no ha preguntado por la monarquía. Por lo que sea…

—¿Por qué el CIS no pregunta acerca de la monarquía?

—Porque no es un tema importante.

—¿Pero no mide el CIS la importancia de los temas preguntando?

—Sí.

—¿Y por qué el CIS no pregunta acerca de la monarquía?

—Porque no es un tema importante.

—…

Y así hasta el infinito.

— Tecnología del botijo (@TecnoBotijo) 31 de enero de 2019