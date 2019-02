El pasado viernes la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género confirmaba que ninguna de las seis mujeres asesinadas en enero por violencia machista había presentado denuncia contra sus parejas o exparejas. Una realidad que muestra una vez más cómo una gran parte de las víctimas no denuncian a sus agresores. La propia vicepresidenta del Gobierno lo reconocía en un tuit:

Ninguna de las víctimas del machismo criminal en lo poco que va de año había presentado denuncia contra su pareja o ex pareja. No lo consientas si te ocurre a ti, o si oyes o ves que alguna mujer sufre violencia: La denuncia es vital para las medidas de protección #NiUnaMenos pic.twitter.com/V3i7ldMAw2

Este domingo, la fiscal de la sección de Violencia Sobre la Mujer de la Fiscalía de Valencia Susana Gisbert (@gisb_sus) escribía un hilo donde explicaba desde su experiencia “de más de 13 años en un juzgado exclusivo de violencia sobre la mujer” por qué sucede esto. Un hilo en el que apunta al miedo, la dependencia económica y psicológica, el desconocimiento o la normalización de los malos tratos, entre otros factores, como los motivos detrás de esta situación:

Además, hay otra clase de miedo, la incertidumbre sobre qué pasará después. Muchas mujeres no conocen otra vida más que la ligada a su maltratador y no son capces de imaginarse sin él

Por supuesto, en muchos casos es esencial la dependencia económica. Más de una vez he escuchado "prefiero que me siga pegando, y que mis hijos sigan comiendo"

No se puede desligar el binomio asesinato/ maltrato. Aun cuando no se puede generalizar, en mi vida profesional aún no he visto un asesinato que no haya tenido una historia de maltrato anterior

— Perdona, soy artista (@gisb_sus) 3 de febrero de 2019