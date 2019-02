Toni Cantó denuncia que sus “compañeros” de los Goya critiquen a Israel y le llueven los tuits

El diputado de Ciudadanos Toni Cantó se pronunciaba este domingo en un tuit, contra la petición de boicot a Israel en Eurovisión, hecha en el escenario de los Goya. “A mí se me escapa por qué mis compañeros de profesión aplauden un boicot al único país de la zona que respeta los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBi”, aseguraba Cantó.

A mí se me escapa por qué mis compañeros de profesión aplauden un boicot al único país de la zona que respeta los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBi. https://t.co/IjgrYVcmGf

Cantó se refiere a la intervención de Carles Bover Martínez y Julio Pérez del Campo, como ganadores del Goya al Mejor cortometraje documental por Gaza, la cinta que denuncia la opresión israelí sobre el pueblo palestino. “Israel en Eurovisión no, por favor”, pidieron en su discurso.

Tras publicar su tuit, a Toni Cantó le llegaron multitud de críticas. El mensaje del político de Ciudadanos provocó un debate en las redes entre los que criticaron sus palabras y los que denostaron las de los autores del corto Gaza.

Siempre que no sean palestinos, no?

Está muy bien que respete esos derechos. Ahora sólo falta que respete los derechos humanos en general y los de los palestinos en particular

Respetar a unos no te da derecho a machacar a otros.

Es fácil Desconocen el conflicto de Oriente Medio y les es guay ponerse el pañuelo de cuadritos... No solo se posicionaron contra El estado libre de Israel, también estuvieron anti Vox, con gracietas a Podemos y ni una sola palabra de aliento al pueblo venezolano... Q vergüenza

Estos no entienden ni de cine ni cultura,, solo de cobrar, subvenciones, de eso si,,

@Tonicanto1 A mi no me gusta que usa la gala de los Goya para hacer política pero defender los derechos de las mujeres y colectivo ????️‍???? LGTBI pero machacando el pueblo palestino no hace de Israel ???????? un país exactamente ejemplar

— Euprepio Padula (@EuprepioPadula) 3 de febrero de 2019