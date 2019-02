Comenzamos otra semana

enemos más noticias sobre Venezuela, donde la cosa está bastante complicada…

Esto ya es como un Madrid-Barça, todo el mundo tiene su bando

El líder opositor Juan Gaudió, recordemos, se autoproclamó presidente de Venezuela y fue inmediatamente reconocido por el Gobierno de Donald Trump

Y hoy finalmente España reconoce a Guaidó como presidente legítimo del país

Claro que sí…

Le he dado 8 días de plazo a OkDiario para que publique noticias verdaderas.

Le he dado 8 días a Fiat para que pida perdón por fabricar el Multipla.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha dicho en Twitter

Pedro: si dijeses "por el petróleo de Venezuela", lo tuyo tendría un pase por la sinceridad. Pero que digas "por la libertad y la democracia" sólo colaría si fuésemos sordos y no te hubiésemos escuchado defender la venta de armas a Arabia Saudí. https://t.co/YiV2GOfFj7

Pedro Sánchez reconoce a Juan Guaidó porque le preocupa la democra... disculpen, esta no era la imagen que... pic.twitter.com/HeFyMFQoih

- Así que socialista e hispanohablante, ¿no tendrás petróleo? - No señor. - Entonces por el momento te has librado. pic.twitter.com/apJYz8H9xu

Que levante la mano el que no para de repetir que es de izquierdas y se ha plegado a lo que diga Trump de forma instantánea. pic.twitter.com/1tsP2iNagI

Menudo cacao…

Si un español tiene un problema en Venezuerla, ¿a quién acude? ¿Al Gobierno no nombrado de Guaidó? La UE -y España- se han visto arrastradas a una situación insólita que ignora el Derecho Internacional. Además, no creo que 'Roma' les tenga encuenta el día del reparto del petróleo

El Gobierno quiere que en el menor plazo posible se convoquen elecciones en Venezuela

Venga, democracia a tope

Pedro: si dijeses "por el petróleo de Venezuela", lo tuyo tendría un pase por la sinceridad. Pero que digas "por la libertad y la democracia" sólo colaría si fuésemos sordos y no te hubiésemos escuchado defender la venta de armas a Arabia Saudí.

Venezuela es una dictadura. Lo que apoya España no es un golpe de estado militar de EEUU. Aznar de verdad pensaba que había armas en Irak. El 11M fue ETA, Camps se pagó los trajes y Rajoy y Aguirre no sabían cómo se financiaba el partido que dirigieron durante 20 años

Hoy también ha hablado Felipe González…

Y este domingo, mucha expectación con el ‘Salvados’ de Jordi Évole y su entrevista a Maduro, donde respondió a las incisivas preguntas del periodista

Y ahora es cuando Pedro Sánchez se somete en La Moncloa a un tercer grado de un periodista extranjero durante hora y media preguntándole una y otra vez por qué en España no se puede votar al Jefe del Estado. ¿A que si? #SalvadosMaduro

Maduro defendió su legitimidad y cargó contra Pedro Sánchez

Ha habido muchas críticas contra Évole, porque en la historia siempre ha sido una constante matar al mensajero

Esa extraña sensación de que hoy el que se examinaba era el entrevistador y no el entrevistado. Desde la selectividad que no me sentía así.

— Jordi Évole (@jordievole) 3 de febrero de 2019