Nuevas noticias de los chanchullos del PP. Según ha publicado la Cadena Ser un nuevo informe de la Guardia Civil acredita en la Audiencia Nacional la financiación ilegal del Partido Popular de Esperanza Aguirre. Se habla de un millón doscientos mil euros en negro

Suma y sigue

Además los agentes han acreditado que se desviaron subvenciones públicas hasta para pagar la cena de Navidad del PP madrileño

Por cada bandera que hayáis puesto hoy en el balcón, un político del PP madrileño podrá ir tranquilamente a la cena de Navidad de su partido. No les abandones. Ellos no lo harían. Pon tu bandera hoy. ¡COLABORA!

Vaya, vaya…

Y lo mejor de todo es el nombre de una de sus sociedades tapadera para esconder facturas y movimientos: 'Paquí Pallá SL'.

¡En serio!

Como la canción…

Un día vi que trincar era la forma ideal De dar portazo a las ruina. No me importó el ¿qué dirán? Me importa mucho más amasar dinero y hacer gran fortuna. ???? ????TRINCO MÁS DE NOCHE QUE DE DÍA...???? pic.twitter.com/rbls1f3bJ4

Hombre, sentido tiene

- ¿Por qué Paquí Pallá SL? - Porque el dinero público venía paquí y lo desviábamos pallá - ¿Y lo de SL? - Somos liberales - Jajajajajja Me parto contigo, Esperanza Aguirre, me parto contigo - Puedes llamarme Espe, jajajajjaja pic.twitter.com/MpoUzjTDhB

En serio, es imposible un nombre mejor. Los maestros tuiteros lo han intentado, pero es demasiado bueno…

"Toma el dinero y corre, S.L...." "Cinco pa mi y ninguno pa ti, S.L." "Me lo llevo calentito, S.L.", "Trae p'aca, artillero.... S.L." "Shhhhhhh....Que no salga de aqui, S.L." "El 3 percent es poco....., S.L." "El Tocomocho, S.L." "La Esperanza es lo que nos queda, S.L." ....

Porque ya estamos acostumbrados, pero es que esto es de traca

¡Y podían haber estado ahora mismo gobernando la Comunidad!

Son auténticos genios estos del PP. Jejeje

En fin, esperemos que la Justicia haga su trabajo

En otro orden de cosas, Interior anula la declaración de interés público a la asociación ultra Hazte Oír por su campaña contra los y las transexuales

¿Que HazteOir ya no es de utilidad pública? Muertecita me dejáis!!! pic.twitter.com/xugzsf7kAz

El Ministerio considera que su bus con el lema 'Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen' fomenta la intolerancia hacia la diversidad,

Por lo que sea…

