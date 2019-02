Miércoles. Ya queda menos para el viernes. A menos que caiga el meteorito ese, claro

Iba a hacer un chiste sobre el meteorito pero me da miedo que se ofendan los dinosaurios. — McQueen (@EstifMcQueen) 6 de febrero de 2019

Pero vamos con la actualidad: “El PP financió ilegalmente la campaña de las elecciones generales de 2011 que ganó Rajoy”

Hallan restos de financiación ilegal del PP del siglo V aChttps://t.co/Qs5ENWe0Wz — El Jueves (@eljueves) 6 de febrero de 2019

Es la última de las noticias desveladas estos últimos días por la prensa, basándose en las investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La UCO se plantea trasladar sus oficinas al número 13 de la calle Génova para ahorrar dinero en desplazamientos. — Fairlaine (@Fairlane4) 6 de febrero de 2019

— Pablo, acaban de llegar los de la UCO.

— ¿Qué UCO?

— Pollas con peluco, jajajaja. En serio, es la policía otra vez, que salgas. pic.twitter.com/4sYHi0v4mt — SR.VEGETAL (@mejorchef) 6 de febrero de 2019

Vamos que tenían una campañas electorales un poco dopadas

Prueba de agudeza visual:

En 5 segundos ¿en qué se parecen estas cuatro personas?

Pista: no es que todos lleven un brazo en alto. pic.twitter.com/arRT7uo5nk — Flange Doozer (@FlangeDoozer) 5 de febrero de 2019

Lo que los investigadores han descubierto es vergonzoso: facturas falsas, desvío de subvenciones, dinero negro, empresas pantalla…

El PP admite estar cansado de inventarse mierdas para tapar los casos de corrupciónhttps://t.co/zVfQLWfUJu — El Jueves (@eljueves) 6 de febrero de 2019

Por no hablar de lo de Paquí Palla S.L.

“Paquí Pallá S.L. no era una empresa para lavar dinero“, ha declarado el abogado de Esperanza Aguirre, Saul Goodman. — Kim Jong-un (@norcoreano) 5 de febrero de 2019

Y bueno, veremos qué más va saliendo…

Vamos Casado sal a bailar, que tú lo haces fenomenal, tu cuerpo se mueve como una palmera, suave, suave, su su suave. https://t.co/e6SEvmiAAy — laquintacolumna (@laquintacolumna) 5 de febrero de 2019

Y ahora las derechas han convocado una manifestación en Colón…

Ya era hora de que Pablo Casado convocara una manifestación para protestar. pic.twitter.com/7Z0D8I6lka — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 6 de febrero de 2019

Juan José Cortés ya está en la plaza Colón guardando sitio a Casado y Rivera. — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 6 de febrero de 2019

No, no es por la corrupción. Es por la historia esa del relator

¿Cómo llenar la Plaza de Colón, envolverse en la bandera y acusar al gobierno de traición dos días antes del juicio a dirigentes independentistas y mientras se acumulan datos de financiación ilegal de campañas del #PP ? ¡El relator!#mevoyaUrgencias — Jesús Maraña (@jesusmarana) 6 de febrero de 2019

Resulta que el Gobierno ha aceptado un “relator” en la mesa de diálogo en la mesa de diálogo de los partidos catalanes

¿Cuál es su Relator Asiombroso preferido? ¿Jimmy Carter, Bono, Madonna, el Papa en curso, el Papa emérito, Paulo Coelho? — Maruja Torres (@MistralS) 6 de febrero de 2019

Relator es nombre de villano de los Guardianes de la galaxia. — laquintacolumna (@laquintacolumna) 6 de febrero de 2019

Por supuesto que cabe el relator!! pic.twitter.com/kwMC2X5aiJ — aracne (@_aracne) 6 de febrero de 2019

Buscar el diálogo en lugar de la confrontación, qué democracia más rara — Incitatus (@LTGarlic) 6 de febrero de 2019

Según Carmen Calvo “no hay mediador, no hay conflicto internacional ni nada que se le parezca". Será una persona en Catalunya cuyo papel será "poner orden en el debate”

Carmen Calvo definiendo la figura del relator: Un relator es un... cuando coges lo del ese y lo pones en aquello que sube y baja y luego gira y gira, paras. Lo desmontas en 3 partes iguales y luego, esto, lo que viene siendo un de eso y cuando quieres darte cuenta ¡PUM! Relator. — Pelícano manchú????‍☠️ (@Mortimer_Fu) 6 de febrero de 2019

¿Se ha propuesto ya Juan José Cortés como relator? pic.twitter.com/fIPDFeeMla — Dios (@diostuitero) 6 de febrero de 2019

"¡EL RELATOR, SEÑORES. HA LLEGADO EL RELATOR A SU PUEBLO!" pic.twitter.com/dQWGeRyROZ — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 6 de febrero de 2019

Y claro, eso es in-to-le-ra-ble

¡¿QUÉ INVENTO ES ESE DE TRATAR DE ARREGLAR LAS COSAS HABLANDO?! ¡¡TODOS A COLÓN!! — Dani Bordas (@DaniBordas) 6 de febrero de 2019

Gobierno: habrá un relator.

Oposición: es inadmisible.

Gobierno: no, a ver, será alguien que ayude a trabajar, nada más.

Oposición: LO PEOR DESDE EL 23-F. ALTA TRAICIÓN.

Gobierno: no, a ver, será alguien que mire, nada más.

Oposición: EL RELATOR ES GODZILLA. TE VIENE A MATAR. — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 6 de febrero de 2019

Si te molesta que después de años de ruptura en Cataluña, el Gobierno se quiera sentar a hablar, acompañado de gente que pueda ayudar a que algo se arregle, si todo esto te molesta muchísimo y lo llamas rendición, humillación, etc, es que a lo mejor te viene bien que haya lío. — gerardo tecé (@gerardotc) 6 de febrero de 2019

Casa vez que se intenta algo, incluso el detalle más mínimo, para intentar apagar el fuego con Cataluña, ahí que aparecen Albert Rivera y Pablo Casado con un bidón de gasolina. — PabloMM (@PabloMM) 6 de febrero de 2019

La mediación es un instrumento que se usa para rebajar conflictos familiares, laborales, económicos... de todo tipo. No es ninguna humillación sino un instrumento razonable y moderno para que los problemas no se enquisten, no se judicialicen o se reconduzcan. #StopPatochadas — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) 6 de febrero de 2019

No como cuando lo hizo Rajoy…

PERO QUE NO LO LLAMEN RALATOR.

¡TODOS A COLÓN! pic.twitter.com/kuV7czf0VQ — gerardo tecé (@gerardotc) 6 de febrero de 2019

Viendo la escalada loca de Casado y Rivera la pregunta es ¿Cuál de los dos se autoproclamará antes presidente en un mitin? — laquintacolumna (@laquintacolumna) 6 de febrero de 2019

Así que Casado, Rivera y Abascal han convocado la protesta en Colón para este domingo…

Se os está yendo un poquito la olla. pic.twitter.com/qEBIgVNh3j — Fernando Berlín (@radiocable) 6 de febrero de 2019

Estoy convencido de que Casado, Abascal y Rivera tienen un grupo de whatsapp llamado "Sujétame el cubata". — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 27 de octubre de 2018

Casado , Rivera y Abascal en la manifestación del domingo pic.twitter.com/Xa93dcE6Kk — jorge navarro marin (@elmojonero) 6 de febrero de 2019

Me apunto a la manifestación del sábado por la unidad nacional y a pedir elecciones. No sea que sigan así y acaben montando empresas en plan "DameLa Pasta SL" para romper España. — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) 6 de febrero de 2019

Manifestación en Colón S.L. — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) 6 de febrero de 2019

Quieren movilizar la calle

El PP propone movilizar la calle. Nos tenía más acostumbrados a recalificarla. pic.twitter.com/KBaxAxaojL — El Jueves (@eljueves) 6 de febrero de 2019

La derecha, la superderecha y la ultraderecha, juntas again

Casado y Rivera y Abascal ya están ensayando lo de Colón. pic.twitter.com/OMCOaWX35T — ¿Sí se puede? (@sisepuede_o_no) 6 de febrero de 2019

Qué rápido se ponen de acuerdo siempre PP, C's y VOX, rediós. — Love Will Tear Abascal Again (@lwtuaznar) 6 de febrero de 2019

Casado y Rivera, para estar así, que se vayan a un hotel. — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 6 de febrero de 2019

Para no tener nada que ver con ellos los de Ciudadanos no paran de meterse en la cama con VOX. — laquintacolumna (@laquintacolumna) 6 de febrero de 2019

Casado señala la calle, Rivera la llena y Abascal sube en las encuestas. — El Nuevo Cojo de Lepanto ???? (@ElCojodeLepanto) 6 de febrero de 2019

Me he imaginado a Casado y Rivera escondiéndose el domingo en Colón para no salir en la foto con Abascal y me han salido las lentejas por la nariz.#SánchezDimisión pic.twitter.com/1N4X2Z7xGJ — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 6 de febrero de 2019

Hay que preguntar a Casado y Rivera si va a ir también Abascal, y si hay que ir a pie o a caballo. — Kikolo (@kikolo777) 6 de febrero de 2019

Marhuenda, Inda, Abascal, Casado y Rivera uniendo sus fuerza para petar Colón en la mani de extremo centro contra Sánchez. pic.twitter.com/9dd1xhzlrz — HUMOR INDIGNADO (@humorindignado) 6 de febrero de 2019

Si el domingo Casado, Rivera y Abascal no juntan sus zords para formar el Fachazord y que este se proclame presidente, me sentiré decepcionado.#SanchezDimisión pic.twitter.com/uGcMg258fD — Doctor Jekyll (@bicicletagris) 6 de febrero de 2019

El lenguaje de la derecha ha subido de tono

¿Soy el único que lee los tuits de Casado poniendo mentalmente la voz del NO-DO? pic.twitter.com/12NQt1rsc2 — Roboz (@LI3PeO) 6 de febrero de 2019

La oposición española se está venezolizando — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) 6 de febrero de 2019

Ahora acusan a Sánchez de “alta traición”. Una acusación grave

Aznar afeitándose el bigote. Eso sí que fue alta traición. — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) 6 de febrero de 2019

Casado ha acusado a Pedro Sánchez de "alta traición y felonía", dos delitos muy graves. Si Casado, teniendo esto claro, no va a un juzgado a denunciarlo, o es cómplice o es un bocazas con ganas de liar follón porque no sabe hacer otra cosa. — gerardo tecé (@gerardotc) 6 de febrero de 2019

Casado y Rivera están dispuestos a reconocer Presidente a todo el mundo menos a Pedro Sánchez. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) 6 de febrero de 2019

Incluso llaman a Pedro Sánchez “felón”

—Señor Casado, qué le parece lo del relator.

—Una felonía.

—Vale, pero cuidado con los dientes. — Pelícano manchú????‍☠️ (@Mortimer_Fu) 6 de febrero de 2019

"Felonía" suena a porno pero es peor, se trata de un término feudal para designar al vasallo que no cumplía los deberes hacia su señor. pic.twitter.com/fukvzDvT82 — El Jueves (@eljueves) 6 de febrero de 2019

Para los más jóvenes: lo de "felón" forma parte de la terminología habitual franquista, junto a "rojo", "separatista" y "masón", para calificar a los adversarios políticos. pic.twitter.com/FMVAycGhhK — Manuel García (@Candeliano) 6 de febrero de 2019

Uso de la palabra "felonía" a lo largo de la historia: pic.twitter.com/QVkKHbuiPc — Yeyo de Bote ???????? ???? (@yeyodebote) 6 de febrero de 2019

Casado dice que “no descarta nada” contra Sánchez

Al final va a resultar que lo de Venezuela ha sido spoiler. https://t.co/yJ0EZjzn9P — Roboz (@LI3PeO) 6 de febrero de 2019

Pablo Casado es como cuando nombramos delegado de clase al más mongolo, los primeros tres días tenía gracia. — Galleto Fontanedo. (@Coponnnn) 6 de febrero de 2019

Visto lo visto, últimamente, eso da para preocuparse…

Casado está a cinco minutos de autoproclamarse emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de España, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, duque titular de Borgoña y archiduque de Austria. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) 6 de febrero de 2019

Viendo la escalada loca de Casado y Rivera la pregunta es ¿Cuál de los dos se autoproclamará antes presidente en un mitin? — laquintacolumna (@laquintacolumna) 6 de febrero de 2019

A ver si Casado el domingo en Colón se va a autoproclamar presidente de España por la Universidad Juan Carlos I... — No Soy Del PP (@elpadrecorajede) 6 de febrero de 2019

Ya me veo el domingo a Abascal, Casado y Rivera pegándose empujones a ver quién llega primero a la tarima para proclamarse presidente... pic.twitter.com/UiEHne1TVQ — Protestona ????‍☠️ (@protestona1) 6 de febrero de 2019

Ahora falta que Maduro reconozca a Pablo Casado como presidente español — Armando el pollo (@Arma_pollo) 6 de febrero de 2019

Pablo Casado proclamándose presidente de la asamblea constituyente desde la plaza de Colón. pic.twitter.com/0mF7UKp8Oj — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) 6 de febrero de 2019



LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DE DÍA)

Yo, una décima después de sacarme una foto de grupo. pic.twitter.com/NvudK6KEHK — Strambotic (@Strambotic) 6 de febrero de 2019

Alguien que me toque como me toco yo cuando creo que he perdido las llaves. — ???????????????????????????? (@NOROBESPIERRE) 9 de junio de 2017

La cara que pone tu padre cuando te pilla fumándote un porro. pic.twitter.com/Q3vOeZZ9B5 — SR.VEGETAL (@mejorchef) 6 de febrero de 2019

Ser adulto es un conflicto diario entre “tengo que ahorrar” y “la vida son dos días”. — United States of Leo (@leomuyloco) 2 de febrero de 2019

The most diverse part of the Republican side is their ties. #SOTU pic.twitter.com/WfCPbxYfvQ — Full Frontal (@FullFrontalSamB) 6 de febrero de 2019

Que te planten un árbol. Que te escriban un libro. Que te tengan un hijo. — Súper Mayor (@jarviscoc) 6 de febrero de 2019