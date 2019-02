El frente de las derechas contra Pedro Sánchez se ha materializado en una convocatoria de manifestación para este domingo. Pablo Casado, Albert Rivera y el ultraderechista Santiago Abascal han llamado a sus seguidores a acudir a una manifestación con la disculpa de la figura del relator para Catalunya, que el Gobierno ha aceptado. En un discurso lleno de descalificaciones exageradas a un nivel inédito, Pablo Casado afirmó que Sánchez es "el mayor felón de la historia democrática de España", "el mayor traidor que tiene nuestra legalidad" y llegó a acusarle de “alta traición”. Posteriormente hemos conocido más detalles, como el lema de la manifestación: “Por una España unida, elecciones ya”.

Para difundir la convocatoria en las redes, trataron de mover el hashtag #YoVoy. El propio Pablo Casado lo utilizó en un vídeo grabado desde la Plaza de Colón. Sin embargo, las cosas no han resultado como esperaban y este jueves el principal Trending Topic del día en España es otro: #YoNoVoy. Un hashtag que reúne a estas horas miles de tuits, memes, bromas y argumentos por los que los usuarios de esta red social muestran su rechazo a la convocatoria de las derechas.

— The CeяvantesFAQs (@CervantesFAQs) 7 de febrero de 2019

— Nacho C. Lujan (@Nachoanon) 7 de febrero de 2019

#YoNoVoy Yo no voy a una manifestación cuyo único objetivo es querer desviar la atención de lo que ha han hecho estos falsos patriotas. Saquear España. Porque creo que la única solución en Cataluña es diálogo, diálogo y más diálogo. pic.twitter.com/I0S31n2qQ2

A mí me humilla muchísimo más toda la corrupción que sale a la luz día sí y día también. Me humilla mucho más que se hayan regalado 60.000 millones a los bancos y que nadie se los reclame. Eso me jode mucho más. #YoNoVoy

— Tatxu ???? (@el_tatxu) 7 de febrero de 2019