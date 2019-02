Pues nada, genial todo por aquí por España

Seguimos fascinados con la manifa convocada por PP, Ciudadanos y Vox. Juntitos una vez más, la derecha, la otra derecha y la ultraderecha

Casado, Rivera y Abascal. Si no os entran ganas de ir, yo ya no sé.

Ya era hora de que salieran a la calle por todos los problemas que sufren los españoles

Espera, que no. Que es porque quieren que se vaya Sánchez por la historia esta del relator para Catalunya

Consideran que es algo indignante. Lo nunca visto. Lo más grave que le ha pasado a este país

Los líderes del trifachito ya ha comparado a los independentistas catalanes con ETA y con Hitler. Con Franco no, porque sería confuso para sus votantes.

Y ese es el único motivo y no hay absolutamente ninguna otra causa

Y no se crean… También hay barones y viejas glorias del PSOE que se están subiendo al carro…

- Susi, queremos acabar con Sánchez. Lambán, Vara y yo decidimos que el PSOE debe girar a la derecha, ¿Te apuntas? - ¿Cuál es el plan, primarias? - Los borregos de los militantes le votarían a él, lo mejor es tirarlo al mar - Igual sabe nadar - Mierda, con eso no contábamos pic.twitter.com/I2aSjjrKZ2

Así que, nada, ahí estarán el domingo…

Si el domingo no queréis cruzaros con ningún hiperventilado patriota id a una librería. Allí estaréis a salvo.

El PP pondrá autobuses para que todo el que quiera pueda ir. Igual dentro de unos años nos enteramos de dónde salió el dinero para pagarlos…

¿A que no sabéis quién va a pagar la fiesta del sábado en Colón?

Mientras, para calentar el evento, el nuevo PP de Casado está desatado. Insultos, acusaciones estratosféricas…

El PP de Rajoy vs. El PP de Casado. pic.twitter.com/xJI2JwfKC0

Casado le ha llamado a Sánchez “traidor”, “felón”, “ilegítimo”, “okupa”, “ridículo”, “incapaz”, “desleal”…

Pablo Casado y el PP pidieron mayúsculas más grandes

El escándalo que montó el PP cuando Sánchez le dijo a Rajoy que no era decente y ahora aplauden los insultos de Casado a Sánchez

La palabra exagerar se les está quedando corta

A esta obra he decidido titularla “Serenidad” pic.twitter.com/X3UxJAwC7a

Ya sabíamos que la competición entre las derechas por ver quién está a la derecha iba a darnos grandes momentos…

Y veremos cómo acaba esto...

- Lord Sidious, ¿Vendrá usted el domingo a Colón?

- Por supuesto, mi joven aprendiz

- ¿Le gustaría hablar en el acto?

- No me gustaría, es que voy a hablar

- ¿Qué va a decir?

- Que por el bien de la galaxia me autoproclamo emperador del primer Imperio Galáctico pic.twitter.com/hMUzfq9Fqy

— Fairlaine (@Fairlane4) 7 de febrero de 2019