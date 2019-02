Llega el mes de febrero y, como cada año, miles de perros son asesinados o abandonados coincidiendo con el final de la temporada de caza. Las asociaciones animalistas cifran en 50.000 el número de galgos y podencos abandonados cada año en nuestro país a consecuencia de la caza.

Sin embargo, la Real Federación Española de Caza (RFEC), la misma que se ha opuesto a incluir a sus perros en las normativas de bienestar animal, ha lanzado ahora una campaña en la que compara el maltrato animal con disfrazar a las mascotas. En su cuenta de Twitter ha lanzado varios mensajes con el lema: “Y, para ti, ¿qué es maltrato”. En ellos incluye imágenes en las que contrapone perros felices en plena naturaleza con otros disfrazados, siendo abrazados por una pareja, o con un lazo en la cabeza.

Además los difunde con el hashtag #MiPerroEsDeCaza y el texto: “Los perros no necesitan ‘ir a la moda’ para desarrollarse como cánidos. Sólo les causa incomodidad, inseguridad, e, incuso, dolor”.

No hay que buscar mucho para encontrar ejemplos que muestran la crueldad y el ensañamiento real de muchos cazadores con los animales. Galgos ahorcados, jabalíes apaleados, venados descuartizados por perros, animales despeñados por barrancos… Decenas de vídeos dan fe de estás crueles prácticas que aún hoy perduran. Este mismo mes, asociaciones animalistas han denunciado la caza de jabalíes con flechas, que conducen a una lenta agonía del animal. Hace pocos días la Justicia archivó la causa contra el cazador que maltrató hasta la muerte a un zorro. En un video se ve como pisotea y lanza por los aires al animal hasta su muerte. La jueza no vió maltrato animal, ya que no se trata de un animal doméstico.

En las redes, muchos usuarios han respondido a la campaña de la RFEC con críticas e imágenes de galgos colgados y noticias de casos de maltrato animal real por parte de cazadores.

