Hay muchos momentos en el día a día de una profesión en el que uno se topa con las mismas situaciones. Cada trabajador sabe los suyos: un informático al escuchar el problema de un cliente con su ordenador, un profesor al enfrentarse a una clase llena de alumnos…

Ahora el tuit de un anestesiólogo haciendo una lista con su “top 10 frases que oyes en el quirófano” ha iniciado un viral que está recorriendo las redes sociales. Los tuiteros están haciendo sus listas en tono de humor con sus listas de frases y la broma ya ha traspasado incluso el ámbito profesional:

Top 10 de frases q oyes en quirófano:

1 Llego en 10 min

2 Siempre lo hago así

3 Puedes contestar mi móvil?

4 Como mucho en 1 hora!

5 Yo hoy no me prolongo

6 Alguien me coloca la luz?

7 Vas a dejar q cierre el resi?

8 Fijo q anestesia lo suspende

9 Tiene sangre cruzada?

10 Grapas! — Diazolam (@MDiazFuentes) 11 de febrero de 2019

Top 10 frases que oyes como informático: 1 Yo no he tocado nada.

2 Cuando te llamé fallaba.

3 Esto no anda.

4 Va lento.

5 Así no puedo trabajar.

6 ¿Cómo has hecho eso?

7 Ya he reiniciado.

8 El ordenador me tiene manía.

9 Ayer funcionaba.

10 ¿Puedes mirar el portátil de mi hijo? — Don Arfonzo (@donarfonzo) 13 de febrero de 2019

Top 10 frases que oyes como química 1 ¿Sabes hacer drogas?

2 ¿Qué es este medicamento?

3 Repite el ensayo que no sale lo que quiero.

4 ¿Tanto tarda?

5 Sólo es encender el ICP.

6 ¿Lo tienes ya?

7 ¿Y ahora?

8 ¿Todavía no?

9 ¿Cómo has hecho eso?

10 A mí se me daba mal la química. — La Paqui (@PatGuerreroGo) 13 de febrero de 2019

Top 10 frases San Valentín en Twitter:

1-Espéreme, señor Frodo.

2-Espéreme, señor Frodo

3-Espéreme, señor Frodo

4-Espéreme, señor Frodo

5-Espéreme, señor Frodo

6-Espéreme, señor Frodo

7-Espéreme, señor Frodo

8-Espéreme, señor Frodo

9-Espéreme, señor Frodo

10-Espéreme, señor Frodo — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 13 de febrero de 2019

Top de 10 frases que oyes en clase:

1 Me dejé el libro en clase

2 ¿Entra en el examen?

3 ¿Hacemos tutoría?

4 ¿Hacemos el examen mañana?

5 No sabía que era para hoy

6 Si hago un trabajo ¿me apruebas?

7 La de lengua me tiene manía

8 Yo no he sido

9 ¿El enunciado se copia?

10 Bufff. — Niké de Samotracia (@cristinagmc_gmc) 13 de febrero de 2019

Top 10 frases en la sede del PP: 1. ¿Qué hace aquí la UCO?

2. Tenemos otro imputado

3. Llama a Villarejo

4. Aznar es dios

5. ¿Qué máster harás hoy?

6. El Tribunal de Cuentas no puede saber esto

7. Sánchez es un felón

8. ¿Qué es un felón?

9. Que entre por el garaje

10. Voy a misa — Fairlaine (@Fairlane4) 14 de febrero de 2019

Top 10 frases que se escuchan en una discoteca: 1.- ¿Qué?

2.- ¿Qué?

3.- ¿Qué?

4.- ¿Qué?

5.- ¿Qué?

6.- ¿Qué?

7.- ¿Qué?

8.- ¿Qué?

9.- ¿Qué?

10.- ¿Qué? — Afilado (@jotajotabr) 13 de febrero de 2019

Top 10 frases de madre: 1- Si voy yo lo encuentro

2- No me pises lo fregao

3- Cómete las lentejas

4- Recoge tu cuarto

5- Ni fiesta ni fiesto

6- Lávate las manos

7- No salgas sin abrigo

8- A las 11 en casa

9- Deja el tuister y pon la mesa

10- Cualquier día os come la mierda — Hannibal Lecter (@Doc_Hannibal) 13 de febrero de 2019

Top 10 frases en Twitter: 1. Borra eso que me ofende

2. No tienes razón

3. Cepeda calvo

4. Qué es un bloste?

5. Rosalía

6. Yo no soy facha ????????????????????????????????????????????????

7. Me ha reportado @TodoJingles

8. Abro hilo

9. (Por DM) Hola, guapa

10. Haber si me muero — Con M de Malvada (@MaryanCM) 13 de febrero de 2019

Top 10 frases en la sala de profesores:

1.Insoportable 1° Bach.

2. Peor los de 2° ESO

3. 3 móviles requisados

4. Vienen los padres de…

5. Que lo aguanten en casa

6. Ni sumar fracciones

7. La mejor nota un 4

8. Y me quedan 2 clases

9. Necesito un puente

10. Cuánto para junio? — El_TylerDurden (@El_TylerDurden) 13 de febrero de 2019

Top 10 frases que oyes en San Valentín: -Yo lo celebro todo el año

-No lo celebro,es un invento del Corte Inglés

-Sam va lentín

-Bebiste demasiado Lambrusco, no me montes el espectáculo en el Gino's

-Por el culo no,Paco

-¿Quién no ha hecho locuras por amor, señoría?

*No cabe más — laquintacolumna (@laquintacolumna) 14 de febrero de 2019

Top 10 frases que oye un diseñador gráfico:

- Eso lo haces en 5 minutos

- ¿Me cobras por un dibujillo?

- Haz otra prueba

- Lo haces gratis y te doy publi

- Sube la letra de tamaño

- Tengo el logo en word

- Lo veo soso

- Me lo hizo mi cuñao

- Ponle efectos

- Quiero algo original — Ana (@vianabanjo) 13 de febrero de 2019

Top 10 frases que oyes como política 1 Y lo mío?

2 El concurso público para mi, no?

3 El 3% pa ti

4 Mil, dos mil, tres mil, catre mil...

5 Quieres un bolso Loewe?

6 lo mejor es Suiza

7 La fiscalía te lo afina

8 El 3% pa mi

9 mi cuñado te lo factura

10 esto la UDEF no lo mira — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) 14 de febrero de 2019

Top 10 frases en el coito: 1. Qué hace ahí ese inspector de aduanas

2. Trae pan

4. No encuentro el pulso al asno

5. Se me ha salido una vértebra

6. Dile a tu padre que no se ría

7. Desata al senador

8. Coge la fregona

9. Te fluye algo fluorescente por el ano

10. Usa el rayador — ZOTON (@catacerca) 13 de febrero de 2019

Top 10 de frases en una excavación arqueológica:

1-¿quién pica?

2-señora, no cruce la valla

3-no lo veo claro

4-¿dónde está el paletín?

5-se ha secado el rotulador.

6-tapad la carpeta que se vuela todo

7-Qué calor

8-¿y el paletín?

9-vamos a acotar

10-en serio, EL PUTO PALETÍN — empeltada (@empeltada) 12 de febrero de 2019

Top 10 frases más motivadoras de tuiter:

1. A ver si me muero.

2. Me muero.

3. Vamos a morir.

4. Muero de asco.

5. Ojalá caiga ya el meteorito.

6. Que agonía todo.

7. Mátalos

8. No son tus amigos

9. MÁTALOS A TODOS

10. ¡¡SOCORRO!! — robotronk (@robotronk1) 13 de febrero de 2019

Top 10 de frases que oís en San Valentín:

1 Te quiero como amigo.

2 No estropemos esta amistad.

3 Esto será siempre platónico.

4 No.

5 He dicho NO.

6 Demasiado cerca.

7 ¡Quita bicho!

8 ¡Ni con un palo!

9 ¡Prefiero la muerte!

10 ???????????? — Satán (@SatanBecario) 13 de febrero de 2019

Top 10 de frases para opinar sobre el top 10 de frases:

1. Estoy

2. Hasta

3. Los

4. Mismísimos

5. Cojones

6. Del

7. Puto

8. Top 10

9. De

10. Frases — unmundolibre (@unmundolibre) 14 de febrero de 2019