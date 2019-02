Hoy es… Sí… ¿No? Sííííí ¡Viernes!

¿Qué tal ayer vuestro San Valentín?

Yo recibiendo la flecha lanzada por San Valentín. pic.twitter.com/ha6nALrUTg — Modesto García (@modesto_garcia) 14 de febrero de 2019

Ya tenemos fecha: el 28 de abril habrá elecciones generales

A mí me da igual que se avancen las elecciones, porque yo siempre echo 20 euros. — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) 15 de febrero de 2019

- Y tomando el cáliz lo pasó a sus discípulos diciendo… ¡pues nos vemos el 28 de abril! pic.twitter.com/8Gm620MddU — unmundolibre (@unmundolibre) 15 de febrero de 2019

Pues a mí el 28 de abril me viene fatal para volver al franquismo.#EleccionesGenerales — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) 15 de febrero de 2019

El 28 de abril, fachas mil. — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) 15 de febrero de 2019

Pedro Sánchez ha anunciado la fecha de las #EleccionesGenerales. 100.000 votos para Vox. — Miguel Anómalo (@Anomalo) 15 de febrero de 2019

Ya le habéis jodido la baja paternal a Pablo Iglesias. — Dios (@diostuitero) 15 de febrero de 2019

Pedro Sánchez le dió un ultimátum a Maduro para convocar elecciones y se ve que se lio, se lio. — laquintacolumna (@laquintacolumna) 15 de febrero de 2019

Se ha ido antes Pedro Sánchez que Franco. — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) 15 de febrero de 2019

Madre mía el 28 de abril…

Recordad que en cada una de las elecciones que convocáis cada cierto tiempo, una generación de seguidores de Dalas Review adquiere derecho al voto. — Kim Jong-un (@norcoreano) 15 de febrero de 2019

Serán unas elecciones muy complicadas para algunos…

Qué lío van a tener los votantes de la derecha a la hora de votar... pic.twitter.com/9RG1f1YCHJ — Bufff!. (@TTuiteroman) 15 de febrero de 2019

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo anunció esta mañana en una comparecencia en la que se hizo de rogar…

- Y fui el primero al que se le ocurrió hacer ministro a un astronauta.

- Presidente, venían por saber la fecha.

- Y cuando sonrío se me marcan los hoyuelos.

- Se han ido, presidente. No queda nadie. Déjelo ya.

- Hijosdeputa interesados... — gerardo tecé (@gerardotc) 15 de febrero de 2019

El discurso de Pedro Sánchez está siendo más largo que su mandato. — Tuan (@____tuan) 15 de febrero de 2019

La legislatura de Pedro Sánchez ya tiene fin

La legislatura de Pedro Sánchez se ha subido a un árbol. — ???????????????????????? (@Arezno) 15 de febrero de 2019

Pedro Sánchez va a durar 47,14 màximhuertas. — Dani Bordas (@DaniBordas) 15 de febrero de 2019

Pedro "El Breve". — Dios (@diostuitero) 15 de febrero de 2019

El Falcon luce ya la bandera a media asta. — Dios (@diostuitero) 15 de febrero de 2019

Vuelvo a mi planeta. Recordad comer fruta y no drogaros. pic.twitter.com/8zwqKhTUmT — gerardo tecé (@gerardotc) 15 de febrero de 2019

Al final no resistió…

Pues nada, campaña electoral a la vista. ¡Qué guay!

Qué ganazas de campaña electoral. pic.twitter.com/Wyu8OGJsVW — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) 15 de febrero de 2019

Quedan 72 días de Turra Premium. — unmundolibre (@unmundolibre) 15 de febrero de 2019

La campaña coincidirá con la Semana Santa

No sé si aprovechar que la campaña electoral coincide con la Semana Santa y presentarme yo también a las elecciones. — Dios (@diostuitero) 15 de febrero de 2019

PP, C's y VOX exigen que durante la campaña electoral se prohíban los capirotes de color morado feminazi; los amarillo golpista y los rojo comunista. Casado, Rivera y Abascal abogan por capirotes blancos, que es lo que se hace en países avanzados como EEUU. pic.twitter.com/q5JAVnPtF9 — gerardo tecé (@gerardotc) 15 de febrero de 2019

Bueno, iba a coincidir hasta con la Maratón de Madrid, pero la han tenido que cambiar. Lo ha destacado algún medio

Casado y Rivera pueden ir a por el voto runner. https://t.co/UQfE9zVWBs — Quique Peinado (@quiquepeinado) 15 de febrero de 2019

Además, un mes después tendremos otras elecciones: las autonómicas y europeas se celebran el 26 de mayo

OS VAIS A HINCHAR A VOTAR. ESTO CON FRANCO NO PASABA. — SEÑORA FRANQUISTA (@seorafranquista) 15 de febrero de 2019

Y que campaña. Como si ya hubiera empezado. Casado comienza proponiendo cosas tan ridículas que demuestra que ven a sus votantes como si fueran niños pequeños

Hostias....

No pueden pensar que somos tan tontos, de verdad... pic.twitter.com/wHl5yfsA38 — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) 15 de febrero de 2019

Lo que ha pasado en Andalucía es un spoiler. pic.twitter.com/4m6Qn5ls3v — Roboz (@LI3PeO) 15 de febrero de 2019

-Lo primero que vamos a hacer es bajar todos los impuestos.

-¿Eso no es populista además de falso?

-No me líes, rojo. — laquintacolumna (@laquintacolumna) 15 de febrero de 2019

Lo segundo, destrozar los servicios públicos. En Madrid sabemos bien cómo afectan los recortes en sanidad y educación. https://t.co/Qgw89rLb1Q — NoeliaY (@NoeliaYoquese) 15 de febrero de 2019

Por no hablar de la total falta de escrúpulos del PP

Todo parece apuntar a que, antes de irse, Pedro Sánchez sacará a Franco del Valle de los Caídos

Sánchez es todo un estratega: saca a Franco antes de las elecciones para que se presente y restar votos a Abascal. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 15 de febrero de 2019

Franco, calienta que sales. — Apróstata ✂️???? (@haprostata) 15 de febrero de 2019

Si Sánchez tira los restos de Franco en una cuneta al azar, Casado, Abascal y Rivera hacen un crowfunding para financiar la ley de memoria histórica. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 15 de febrero de 2019

Mal pinta con las derechas y la ultraderecha pujando

El programa electoral de la derecha y la ultraderecha: a ver quién tiene el 155 más grande. — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) 15 de febrero de 2019

Pedro Sánchez olvida comprar el regalo de San Valentín a su mujer provocando un voto más para Vox https://t.co/excCkuUfSp pic.twitter.com/dcK0xPEiI2 — El Mundo Today (@elmundotoday) 14 de febrero de 2019

Porque pocos dudan hoy de que PP, Ciudadanos y Vox es como si fueran uno. Ahí tenemos el reciente ejemplo de Andalucía.

El programa electoral de VOX para las generales es una fotopolla de Santiago Abascal. — ???????????????????????? (@Arezno) 15 de febrero de 2019

Bueno, ahora la pregunta es, ¿Qué ministerio conseguirá VOX a cambio de sus votos? — laquintacolumna (@laquintacolumna) 15 de febrero de 2019

Y ya estamos empezando a ver lo que pasa

La veleta naranja ya sopla firme en una dirección

Ciudadanos presenta su colección de chaquetas para las nuevas eleccioneshttps://t.co/zbdJSse0eb — El Jueves (@eljueves) 15 de febrero de 2019

Bueno, hay un rallo de esperanza: es vez sí, la izquierda estará unida, Y el PSOE parece que está fuerte, con el partido unido entorno al líder

Convocadas las elecciones

ya hay compañeros del PSOE "ayudando" a Sánchez

Atentos a Alfonso Guerra.

Domingo Salvadospic.twitter.com/s7ot1OPHsI — Jordi Évole (@jordievole) 15 de febrero de 2019

Tiene más ganas de que pierda Pedro Sánchez las elecciones Felipe González que Pablo Casado. — Cricri (@buttercri) 15 de febrero de 2019

Pocas disculpas para no ir a votar. Tendría narices que hubiese mucha abstención

No sé a quién voy a votar el 28 de abril. Sí sé contra quién voy a votar. pic.twitter.com/padyZpcMcf — Mikel Iturriaga (@mikeliturriaga) 15 de febrero de 2019

O la izquierda sale a votar en masa o tenemos fascismo hasta el siglo que viene.

#EleccionesGenerales — No Soy Del PP (@elpadrecorajede) 15 de febrero de 2019

Yo, como maricón y como tuitero, la verdad es que estoy un poco asustado con la deriva que está tomando la movida de las votaciones en España. La puta manía de "los de izquierda" de castigar a sus partidos no yendo a votar choca con la maquinaria de voto de la derecha. — Flanagan McPhee (@FlanaganMcPhee) 15 de febrero de 2019

"¿Y la autocrítica por parte de la izquierda?" TIENES RAZÓN, PERO VE A VOTAR

"¿Y si no me gusta ningún partido de la izquierda?" PUES TE DUCHAS CON LEJÍA LUEGO. PERO VE A VOTAR.

"¿Y por qué tengo que ir a votar si no sirve para nada?" PUES DE MENOS VALDRÁ SI NO VAS A VOTAR. — Flanagan McPhee (@FlanaganMcPhee) 15 de febrero de 2019

¿Te acuerdas cuando pensabas que Trump no iba a ganar?

¿Te acuerdas cuando pensabas que Bolsonaro no iba a ganar?

¿Te acuerdas cuando pensabas que el Brexit no iba a ganar?

Pues acuérdate el #28Abril y VOTA. Eso que piensas que aquí no puede pasar... PUEDE PASAR. — José Antoral (@antoral) 15 de febrero de 2019

«Yo soy de izquierdas pero el 28 de abril no voy a votar porque ningún partido me convence al 100 %». pic.twitter.com/oK9ZOaE9mY — Elías Gómez ???? (@eliasmgf) 15 de febrero de 2019

Tendremos elecciones en abril. Recordemos que lo de votar es ir a un colegio que está abierto hasta las 8 de la tarde, elegir un papelito y echarlo en una urna. Que no vale luego quedarse en casa y manifestarse al día siguiente porque te ha acojonado el resultado. — Moe de Triana (@moedetriana) 15 de febrero de 2019

Votad a quien queráis pero luego no me vengáis a rezar por derechos sociales. #EleccionesGenerales — Dios (@Sr_Dios) 15 de febrero de 2019

Hoy: –No pienso ir a votar, son todos iguales. Día 28 abril: –Han pactado PP, Ciudadanos y VOX, salgamos a manifest... pic.twitter.com/riLW87Hjpg — Roboto (@mekausi) 15 de febrero de 2019

¡Metamos una rodaja de chorizo en el sobre para mostrar nuestro descontento! pic.twitter.com/ZUjJnUt3Si — Roboto (@mekausi) 15 de febrero de 2019

