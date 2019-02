Un grupo de hombres periodistas y publicitas parisinos montaron en 2009 un grupo de Facebook llamado "La liga de Lol" que aprovechaban su influencia para realizar ciberacoso a periodistas mujeres y feministas reconocidas.

Ponían el foco sobre youtubers, blogueras, periodistas de web, de papel... todo tipo de perfiles públicos con mensaje feminista, según descubrió el diario Liberation.

Fue la plataforma de fact-cheking de este periódico la que pudo descubrir el origen de las presiones, insultos, fotomontajes y ataques que las mujeres sufrían. Un ejemplo de cómo de manera orquestada se intoxican las redes sociales. Uno de sus creadores, el periodista Vincent Glad, pidió disculpas a través de un comunicado en Twitter.

Je vous dois des explications. Et surtout des excuses. pic.twitter.com/UajOC0bi0h

"El objetivo no era acosar a mujeres, sólo divertirse", dice el fundador de este grupo que vejaba públicamente a profesionales de la comunicación.

En una tribuna publicada en el diario Le Monde en respuesta al escándalo de la llamada "Liga del LOL", un grupo de influyentes periodistas que acosaban a compañeras de profesión en las redes sociales, los firmantes agradecen que se haya roto el silencio y proliferen las denuncias.

"Se han convertido en portavoces de un oficio corroído por el un sexismo sistémico", indican los firmantes agrupados en diversas asociaciones de periodistas y militantes contra el acoso. Señalan que las actuaciones desveladas que se le reprochan a la "Liga del LOL" "no son excepcionales" y "conciernen al conjunto de la sociedad" porque "ilustran la realidad de una dominación masculina fundada en la concertación entre hombres blancos heterosexuales".

Para combatirlo, proponen formaciones para periodistas sobre el tratamiento mediático de cuestiones de género y que atañen a las minorías sexuales.

Una de las mujeres que ha sufrido este acoso, Florence Porcel, se ha mantenido activa en su perfil de Twitter para seguir informando sobre el tema. Realizó un hilo con aclaraciones fundamentales.

J'ai aussi été harcelée par la ligue du LOL pendant des années. Leur dernier fait d'arme est toujours en ligne, et il est punissable d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. (Y a prescription.) https://t.co/EB08ZL07Zq J'ai vos noms, mecs. J'oublie pas.

— Florence Porcel (@FlorencePorcel) 8 de febrero de 2019