El programa de Televisión Española Informe Semanal emitió este domingo el reportaje La polémica de las vacunas, en el que se analizó la peligrosa tendencia de algunos padres de evitar vacunar a sus hijos de enfermedades . Para ello, se contó con declaraciones de expertos como Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología o Antonio Trilla, catedrático de Salud Pública de la Universidad de Barcelona, pero también se recurrió a la opinión de otras personas como la de Enrique Cosa Vercher, un licenciado en Medicina y Cirugía y defensor de la medicina natural.

Vercher afirma en el reportaje que "si hemos dejado de morir no ha sido por las vacunas, sino por las mejoras de las condiciones higiénicas". Incluso se señaló que no ha vacunado a sus hijos y que, pese a ello, están "sanísimos". Junto al facultativo, también participó en el programa Miguel Jara, autor del libro Vacunas las justas, quien apuntó que era normal que algunos padres dudaran sobre la efectividad de algunas vacunas. "Conozco bebés que han muerto tras una vacunación", manifestó.

La audiencia se indignó ante estos comentarios. Especialmente, con Televisión Española por haber dado voz a aquellas personas que están en contra de la vacunación. La doctora Lucía Galán, conocida por su blog "Lucía, mi pediatra" y por ser autora de varios libros, fue una de las más críticas a través de Twitter. La pediatra juzgó el hecho de que Televisión Española emitiera "en un programa de máxima audiencia a un padre diciendo que no ha vacunado a sus hijos y que no les ha pasado nada y que, por tanto, las vacunas son innecesarias. Es lamentable y tremendamente irresponsable".

Queridos @InformeSemanal de @rtve sacar en un programa de máxima audiencia a un padre diciendo que no ha vacunado a sus hijos y que no les ha pasado nada y que por tanto las #vacunas son innecesarias, es lamentable y tremendamente irresponsable. #VaccinesWork pic.twitter.com/68VXUCLRVM

@InformeSemanal pero qué polémica ni qué tonterías.... no hay polémica con las vacunas. La equidistancia cuando hablamos de salud pública no vale señores. Más rigor científico y menos dejarse llevar por titulares que buscan llamar la atención. #VaccinesWork

Que polémica sobre las vacunas @InformeSemanal ?

No hay polémica, no hay debates. Las vacunas son seguras. El que no vacuna y no le pasa nada es por 1- efecto rebaño. 2- Suerte????

Nadie debería jugar con la suerte. Con la salud de los niños NO se juega.

— Maternidad Imperfecta ????Ana (@MaterImperfecta) 18 de febrero de 2019