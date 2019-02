Los mejores memes de Miguel Ángel Revilla bebiendo leche cruda en un concurso de ordeño

La imagen es real y la compartió el propio Miguel Ángel Revilla. El presidente de Cantabria, que ya nos tiene acostumbrados a pintorescas escenas en todo tipo de situaciones, acudió este fin de semana al Concurso de Ordeño de Trasierra, una localidad del municipio de Ruiloba. Allí Revilla, siempre embajador de la gastronomía cántabra, protagonizó un curioso momento al beber un trago de leche recién ordeñada de una vaca. En su cuenta de Twitter publicó la imagen acompañada del texto: “Festival concurso de ordeño en Trasierra. De la ubre a la panza”.

Desde que publicó la imagen las reacciones en las redes sociales se han sucedido. Muchos le recuerdan lo peligroso de beber leche cruda y de difundir este tipo de prácticas. Otros han convertido la curiosa imagen en uno de los memes del día:

Hacer algo alguna vez y que no pase nada no quiere decir que sea lo correcto. Yo también he bebido leche a lo Revilla y no me ha pasado nada, pero no todos pueden decir lo mismo. Los políticos deben de dar ejemplo. Si Revilla bebe leche cruda se puede entender que es seguro.

