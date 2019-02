Miércoles, el ecuador de la semana… Antes de nada, un par de noticias. Este martes murió el diseñador Karl Lagerfeld. Descanse en paz…

Y otra más. Un antropólogo de la Universidad de Florida ha concluido tras un estudio que el primer viaje a Marte necesitará un bromista entre la tripulación...

Parece ser que el humor es una importante vía de escape en momentos trascendentales y de tensión. Así que nada, seguro que ya hay candidatos.

Hoy Celia Villalobos ha anunciado que abandona la política

Parece que no, pero es una noticia con mucha trascendencia

Algunos la echarán mucho de menos. Otros no tanto

Villalobos deja tras de sí una importante e intensa tarea

Deja un profundo recuerdo entre los españoles de su tarea

Ahora le costará acostumbrarse a su nueva vida. O no…

No, porque hay gente que sufre por la inactividad tras la jubilación y otros en cambio no

Veremos si se jubila o se busca algo nuevo que hacer

Ayer hubo otra notica importante, en concreto sobre Villacís

Igual no os habéis enterado porque en las portadas de este miércoles sólo podías verla con un microscopio electrónico de barrido...

Resulta que la líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid ocultó una sociedad patrimonial de dos millones de euros durante tres años, según publicó el diario ABC

Al parecer Villacís fue la administradora solidaria de la empresa Iuriscontencia SL, pero no lo declaró durante 2015, 2016 y 2017.

Como concejala, está obligada a declarar sus bienes y actividades, entre ellos los cargos mercantiles…

Ella dice que se trató de un "error" e insiste en que no hizo nada en nombre de la sociedad durante los años que fue concejala y administradora

Según estas informaciones, usó la empresa para construir su casa, de 667 m2 y 2.000 m2 de terreno, y comprar otros dos inmuebles junto a su marido.

-Qué grande está hoy la luna. -Tú no has visto la casa de Begoña Villacís...

Vaya, vaya…

Ciudadanos ya ha anunciado que tomará medidas y no tolerará… ¡Que nooo! ¡Que es broma! No ha hecho nada

Ah, hablando de Ciudadanos, el partido de Albert Rivera ha acordado que no pactará con Pedro Sánchez ni con el PSOE. JAJAJAAJJAAJA

Rivera ha dicho que no pactará con el PSOE. Teniendo en cuenta la vez que dijo que no pactaría con el PSOE y luego pactó y la vez que juró no hacer presidente a Rajoy y luego lo hizo, lo mismo "no quiero saber nada de Pedro Sánchez" quiere decir "Quiero un hijo tuyo, Pedro".

— gerardo tecé (@gerardotc) 19 de febrero de 2019