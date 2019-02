¡Viernes!

Ya es viernes, sin duda gracias a la presiones de Ciudadanos y con el apoyo de VOX. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 22 de febrero de 2019

Vamos a repasar la actualidad, como siempre, con el mejor humor de los francotuiteadores. Porque todo se entiende mejor desde el prisma del humor

La vida es una comedia, solo hay que saber dónde mirar. pic.twitter.com/MpaBbFwS8a — paco leon (@pacoleonbarrios) 22 de febrero de 2019

Van pasando los días y ya es como si estuviésemos en campaña

Acto con vacas. Ya estamos en campaña. pic.twitter.com/ioxfuYoz1r — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 22 de febrero de 2019

- "Y este viernes tienes vacas"

- "Qué bien, porque necesito descansar"

- "No me has entendido..." pic.twitter.com/3ZLA6rYINU — Pablo Machuca (@ochinabos) 22 de febrero de 2019

PP en campaña / PP gobernando pic.twitter.com/GdEZFiarvD — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) 22 de febrero de 2019

Arrimadas, por ejemplo, va a ir este domingo a la casa de Puigdemont

Cuando ya nada te diferencia de Álvaro Ojeda. https://t.co/MQciGveO4E — Facu Díaz (@FacuDiazT) 21 de febrero de 2019

Haciendo competencia desleal a los testigos de Jehova. https://t.co/aw4V8NsrFO — laquintacolumna (@laquintacolumna) 21 de febrero de 2019

Inés Arrimadas va a ir a Waterloo a intentar calmar los ánimos y tender puentes por el diálogo entre... Que no! Que se va a marcar un Álvaro Ojeda en toda regla! — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) 22 de febrero de 2019

En Waterloo, claro

Arrimadas ya ha decidido que se pondrá para ir a Waterloo a increpar a Puigdemont. pic.twitter.com/TebwyHTBi6 — Superlópez (@Superlopezxxl) 22 de febrero de 2019

Ojalá autocar de Ciudadanos con Arrimadas para Bruselas y un grupo de indepes de Ripoll colándose para ir gratis a ver a Puigdemont. — Autobús de Campanya (@encampanya) 22 de febrero de 2019

Maaadre mía

Inés Arrimadas está a dos carajillos de convertirse en Rosa Díez. — Galleto Fontanedo. (@Coponnnn) 21 de febrero de 2019

Irá a decirle que "la república no existe"

Sí. Los Simpsons también predijeron la llegada de Arrimadas a Waterloo para ver a Puigdemont pic.twitter.com/qhFZmIwGv4 — Daniel Sousa (@dany_agld) 22 de febrero de 2019

Tenemos vídeos

Haz el favor de grabar en apaisado, nos va mejor para poder hacer memes con tus vídeos, gracias. — ácido (@acidoenlared) 22 de febrero de 2019

Que dice Inés Arrimadas no sé qué de Waterloo. pic.twitter.com/uwaD2QsGvo — No Abras Paz (@noabraspaz) 22 de febrero de 2019

Sin embargo no cuenta con reunirse con él. No vaya a ser que se pongan a hablar y encuentren una solución. A hablar no, pero a hacer el circo, lo que quieras

Imágenes en exclusiva del vehículo que llevará Inés Arrimadas a Waterloo. pic.twitter.com/CE3dRFflwN — Fairlaine (@Fairlane4) 22 de febrero de 2019

Seamos serios, Arrimadas va a lo que va

#Arrimadas irá a Waterloo para decir a Puigdemont que “la república no existe” Arrimadas, la chica que soñaba con una cerrilla y un bidón de gasolina.... pic.twitter.com/y0Eyam7Rd4 — Montse✊ (@montse_as) 22 de febrero de 2019

La líder de Ciudadanos en Catalunya se suma así a la lista de personas ilustres y sensatas que han ido allí a hacer lo mismo

Albert Boadella, Álvaro Ojeda, Inés Arrimadas... a Waterloo está yendo la flor y nata. — ???????????????????????? (@Arezno) 22 de febrero de 2019

A Inés Arrimadas le va a costar superar a Boadella en Waterloo. Puso el nivel muy alto el pasado marzo. pic.twitter.com/sESDiJnPgn — Javier Albisu (@javieralbisu) 22 de febrero de 2019

Cambiando de tema, la Policía ha ejecutado hoy cuatro desahucios en la calle Argumosa de Madrid

No se puede desalojar a un muerto, dictador y genocida, porque se opone un prior fascista, pero sí se puede desalojar a unas familias que no tienen adónde ir, a pesar de la oposición de los vecinos y hasta de las Naciones Unidas. — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) 22 de febrero de 2019

Más de un centenar de policías para desahuciar a 4 familias a las que un fondo buitre ha expulsado de sus casas para poder especular con ellas. Pero tranquilo, hasta que te toque a ti, sigue atento a Venezuela. pic.twitter.com/k0jUEEFhOh — PabloMM (@PabloMM) 22 de febrero de 2019

Cuatro familias a las que han echado de sus casas

Tu vida en la escalera porque unos especuladores miserables quieren subirte el alquiler un 300%.

¡Qué puta vergüenza debería darle a TODOS los cómplices de esto!#DesahuciosIlegales#Argumosa11 #ArgumosaResiste pic.twitter.com/k4aGaowHXi — Javier Durán (@tortondo) 22 de febrero de 2019

Bertín Osborne iba a ir a protestar pero estaba muy liado defendiendo la paella

A ver si acaban con lo de Venezuela y Miguel Bosé y Carlos Baute hacen un concierto aquí para evitar los desahucios. #Argumosa11 — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 22 de febrero de 2019

Los de Vox tampoco han podido ir porque se informaron bien y ninguno de los desahuciados eran una bandera de España

El partido de Abascal mandará banderas a las familias desahuciadas para que se sientan orgullosas de su país. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 22 de febrero de 2019

Y los de Ciudadanos es que están haciendo la maleta para lo de Waterloo

Inés Arrimadas antes de partir para Waterloo se planta a mediar en #Argumosa11 junto con Casado y Abascal. — EsPPeonza [PARODIA] (@EsppeonzAguirre) 22 de febrero de 2019

Arrimadas va a aprovechar el viaje a Waterloo para pedir desde allí el cese de la subida de la luz, el cese de los desahucios sin alternativa habitacional, una subida del presupuesto en sanidad y educación, y todas esas cosas que os importan mucho a los españoles. — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) 22 de febrero de 2019

Tampoco se vió por allí a los de Colón

¿Dónde están los manifestantes de Colón, defendiendo el derecho constitucional a la vivienda, que no los veo? #argumosa11 — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) 22 de febrero de 2019

Vamos, que pese a todas las protestas, finalmente el desalojo se llevó a cabo

Ojalá los juzgados españoles se coordinasen tan bien en los casos contra el crimen organizado como lo hacen en los desahucios a su favor — Armando el pollo (@Arma_pollo) 22 de febrero de 2019

¡Viva la España de los balcones!

Por las mañanas dejas a unas cuantas familias en la calle. Es tu trabajo. Por la tarde te cambias y te acercas a Hogar Social para regalar latas de atún, porque hay familias españolas que están en la calle. pic.twitter.com/oTJ0cFD7ZI — gerardo tecé (@gerardotc) 22 de febrero de 2019

_En fin, buen finde a casi todos

#FelizFinde a todo el mundo menos a los mierdas que desahucian a familias sin recursos. Steve Earle - "Guitar Town". pic.twitter.com/IrN26o8dzs — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) 22 de febrero de 2019

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

-Compórtese, ¿Qué hace restregándole el culo al fiscal?

-In dubio perreo, señoría.

-¿Dónde dice que estudió derecho?

-En la Rey Juan Carlos, señoría.

-Ya veo.

-Dale, papi. — laquintacolumna (@laquintacolumna) 22 de febrero de 2019

Periodismo de calidad 100/100 en la televisión nacional. pic.twitter.com/BtMbeAB01x — BagBoy™ (@_sDcSytL_) 22 de febrero de 2019

Todos los días y la misma hora, este perro espera la salida de los niños de la escuela para saludarles. pic.twitter.com/Ay6fEOoatR — Kayerubi✊✊ (@cayeruby) 21 de febrero de 2019

Why women live longer than men. pic.twitter.com/zwnfuRJBC3 — Darwin Award ???? (@AwardsDarwin) 22 de febrero de 2019

Acabo de pedir un café en un bar. La camarera asiática me ha preguntado "¿vasa o tazo?". No la he corregido por no parecer petulante, pero me he puesto nervioso y he dicho "tazo" sin saber muy bien en qué lo quería. A ver qué me trae. — Pepe Colubi (@pepecolubi) 22 de febrero de 2019

- my hero ,, " love is a stronger emotion than fear " ❤ pic.twitter.com/3yR9nFteZD — Köksal Akın (@Koksalakn) 21 de febrero de 2019

Maduro dimite ante la amenaza de concierto de Alejandro Sanzhttps://t.co/DHBdT4pQkE — El Jueves (@eljueves) 22 de febrero de 2019

"Los fascistas que profanaron las tumbas de Pasionaria y Pablo Iglesias fueron antes a la manifestación de Colón". pic.twitter.com/66JJV739df — Javier Durán (@tortondo) 22 de febrero de 2019

- Juan, ¿bajas a tomar unas cervezas?

- No puedo, estoy liado haciendo cosas importantes... pic.twitter.com/mzC8HhSsEu — El Tio Bartolo (@Tio_Bartolo) 22 de febrero de 2019