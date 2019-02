Aluvión de críticas por el despreciable comentario de Miguel Bosé en el concierto por Venezuela

"Aprovecho también para decirle a la señora Michelle Bachelet, altísima comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que venga ya de una puñetera vez a ver la cantidad de falta y de lectura de derechos humanos. Michelle, ven aquí, mueve tus nalgas y haz de una vez con la autoridad que tienes". Estas declaraciones de Miguel Bosé referidas a la política chilena Michelle Bachelet están dando mucho que hablar en la red.

El intérprete, que todavía no se ha disculpado, instaba a la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, que vaya a Venezuela a conocer de primera mano la situación que vive el país latinoamericano. El aluvión de críticas por ese "mueve tus nalgas" no cesa en la red.

"Si hay algo que se interponga a eso, como ese señor que se llama (Nicolás) Maduro, ese será capturado y acusado de crímenes de lesa humanidad porque no se puede ser tan desconsolado, no se puede tener tanta falta de comprensión (...) Maduro, lárgate ya, vete ya lo más lejos que puedas porque Venezuela no es tuya", arengaba el artista desde el escenario ataviado con una suerte de saco níveo.

Vergüenza! #Machista Miguel Bosé lacayo del imperialismo #USA se dirigió así a la Alta Comisionada de la #ONU «Michelle Bachelet, ven aquí, mueve tus nalgas ... o sino no sirves» No podia esconder su rabia por el fracaso del concierto #VenezuelaAidLivepic.twitter.com/KwGQQ8u3Cu — Manel Márquez (@manelmarquez) 23 de febrero de 2019

¡MISÓGINO REPUGNANTE! "Michelle Bachelet, ven aquí, mueve tus nalgas", fueron las palabras que dirigió el palangrista y pinochetista, Miguel Bosé (@BoseOfficial) a la Alta Comisionada de la ONU, @mbachelet, desde el concierto #VenezuelaAidLive. Así son. pic.twitter.com/EFKyXJRRGJ — ✽ Orlenys ???????? (@OrlenysOV) 23 de febrero de 2019

Don Miguel Bosé, la no violencia activa también incluye el lenguaje. Su emplazamiento a M. Bachelet pierde validez al ser grosero.... — Monserrat Álvarez (@alvarez_monse) 23 de febrero de 2019

Inaceptable forma de referirse a la Presidenta Bachelet por parte de Miguel Bosé, propio de alguien misogino y machista. El Gobierno de Chile y la ONU deben condenar categóricamente tales expresiones. — Marcelo Díaz (@marcelodiazd) 22 de febrero de 2019