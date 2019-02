El falso zasca a Pilar Rahola y una reflexión sobre la cultura de la ignorancia

La lista de famosos que han metido la pata en público es ya interminable. Y, tras sus declaraciones en la tertulia 'El món a RAC-1', todo apuntaba a que la última en sumarse al top10 de patinazos iba a ser Pilar Rahola

Durante el programa, a la escritora no le tembló la voz al afirmar que había visto 'El acorazado Potemkin' (1925) en ruso en un cine de Barcelona, a pesar que la vitoreadísima película del cineasta soviético Sergei M. Eisenstein es muda. Rahola, además, precisó con total exactitud que se encontraba "en la primera fila del Capsa" y que presto atención a la cinta "sin entender nada, en ruso".

Tras esta afirmación, el exdiputado de la CUP Antonio Baños, también colaborador del magacín matinal conducido por Jordi Basté, le espetó: "Pero si es muda ¡Como si la ves en austrohúngaro!". "¿Muda?", preguntó sorprendida la colaboradora, que añadió: "La recuerdo tan pesada...".

La contestación de Baños dio paso a una avalancha de carcajadas en el estudio, y las reacciones en Twitter tampoco se hicieron de rogar.

Pero Rahola no se equivocaba. Pesé a que en un primer momento llego a dudar de lo que había visto en aquel cine hacía 40 años, la periodista llevaba la razón.

Es cierto que la película es muda. Sin embargo, cuenta con sobretítulos y no sería raro que hace casi medio siglo en un cine catalán dichos rótulos se proyectaran en ruso sin optar por subtitularlos en castellano.

De hecho, así lo ha afirmado la periodista, que ha añadido que además tradujo del francés una biografía de Einsenstein. El asunto ha traído cola en Twitter.

Al hilo de la polémica, Rahola publicó un tuit en la red social a fin de aclarar lo sucedido.

Tras el tuit de la tertuliana, fueron varios los usuarios que decidieron salir en defensa de la escritora poniendo de manifiesto que la cultura del zasca juega en contra de los medios que buscan el 'click' antes que la información de calidad.

La película está en ruso, con los títulos de las partes en las que la dividió Eisenstein en ruso y los intertítulos en ruso. Anda que no hay motivos para meterse con Rahola que no sea esta película. Que me juego que los que la critican no han visto ni la escena de las escaleras.

— Raquel Marcos (@Rakelmarkos) 26 de febrero de 2019