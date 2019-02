El centro de Valladolid ha afrontado este miércoles el cuarto día de cortes al tráfico por los elevados niveles de contaminación por partículas en suspensión. La falta de lluvias ha llevado al Ayuntamiento de la ciudad castellanoleonesa a tomar esta decisión. El alcalde de la ciudad, el socialista Óscar Puente, ha tenido que enfrentarse a las críticas a las que ya está acostumbrado el consistorio de Madrid: PP y Ciudadanos, junto con asociaciones de empresarios, comerciantes y hosteleros han cargado contra estas medidas.

Para explicar a los ciudadanos en qué consiste eso de los elevados niveles de contaminación, Puente ha publicado un vídeo mostrando uno de los filtros de las estaciones medidoras de contaminación: totalmente negro después de un día funcionando.

“El Gobierno de Valladolid no puede mirar para otro lado”, ha asegurado Óscar Puente. “La alternativa es la que ya conocíamos, que es la de no medir, no informar y no hacer nada”.

He decidido que veáis a través de este vídeo lo que estamos respirando estos días. pic.twitter.com/ByIS1Wb7Xy — Oscar Puente (@oscar_puente_) 27 de febrero de 2019

Posteriormente ha explicado en otro vídeo por qué se ha tomado en concreto la medida de cortar el tráfico en el centro de la ciudad.

Después de explicar el por qué de las medidas de restricción del tráfico, voy a explicaros por qué se elige el centro de la Ciudad para implantar esas medidas. Las afirmaciones que hago se basan en los datos que recoge el departamento de movilidad del Ayuntamiento de Valladolid. pic.twitter.com/U3VmEk2raV — Oscar Puente (@oscar_puente_) 27 de febrero de 2019

Ponerse de perfil en esto sería de irresponsables. ???? — Roberto Pallarés (@rpallaresr) 27 de febrero de 2019

Buen trabajo!! Encima los que más se quejan son los que pagan los impuestos en otro municipio... Hay que concienciarse con la dramática situación de nuestro aire, tb las empresas podrían favorecer (en los casos que se pueda) incentivando el teletrabajo en días como hoy. — Oscar (@oscararante) 27 de febrero de 2019

Enhorabuena por tomar esta medida. ???? — Redry - David Galán (@Redry13) 27 de febrero de 2019

La verdadera solución es el cierre definitivo del centro a los vehículos de motor. A excepción de transporte público, servicios (con horario restringido) y residentes, ningún vehículo más debería pasar por el centro. — Alber Díaz ???????? (@alber_diaz_) 27 de febrero de 2019