Bueno, pues ya es viernes

Despedimos una semana repleta de noticias. Una semana en la que ha continuado el juicio al procés

Declararon Soraya Sáenz de Santamaría, Mariano Rajoy y otros

— No Abras Paz (@noabraspaz) 27 de febrero de 2019

Montoro también

Y Zoido, aunque no se acordó de mucho.

Le constaban más bien pocas cosas

Eso de “no me consta” es lo primero que te enseñan cuando entras en el PP

Top de 10 frases que oyes en el PP:

1. Venezuela.

2. ETA.

3. No me consta.

4. Reparte esos sobres.

5. Borra esos discos duros.

6. Ese señor del que usted me habla.

7. Quieren romper España.

8. ETA.

9. Venezuela.

10. Voy a sacarme un máster. https://t.co/r4gRHDt5Zt

— Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) 13 de febrero de 2019