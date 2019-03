“A ver si te enteras machito de lo que es un piropo”: la comparsa viral que denuncia el acoso

Las cosas se pueden decir de muchas maneras. El COAC (Concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de Cádiz) lo ha demostrado con creces. No ha habido un sólo tema que no haya salpicado las portadas de los principales medios de comunicación que se haya quedado en el tintero. La exhumación de Franco, la irrupción de la extrema derecha de la mano de Vox, la abstención electoral en las elecciones andaluzas, la independencia de Catalunya o el polémico juicio del 'procés'.

Pero al margen del humor satírico, las famosas comparsas han dedicado espacio a la reivindicación. La violencia machista y el feminismo han sido dos de los temas que más han impactado. No se buscaba con ello provocar la carcajada. Se buscaba la reflexión, la crítica sin paños calientes.

'Los niños sin nombre' de la Comparsa de la Cantera son el mejor ejemplo. Un grupo de jóvenes que han querido explicar la diferencia entre piropear y acosar a una mujer. El vídeo, que ha sido difundido en Twitter por la usuaria @Laauri11, ha demostrado que muchas veces la edad no es más que una etiqueta en plena semana del 8M.



El vídeo, que ya ha superado los 25.000 retuits y 42.000 'likes', comienza con un rotundo mensaje: "A ver si te enteras machito de turno de lo que es un piropo", y continúa: "Aunque creas que la vuelves loca, sólo siente asco de lo que sale de tu boca".

"El mundo ha cambiado y te toca cambiar", dice la letra en otra de sus estrofas antes de explicar que piropo es que "se te escape un te quiero" o "un poema en una servilleta".

La canción, de apenas dos minutos de duración, finaliza con un tajante mensaje: "Ya es hora que entiendas, que las piernas le tiemblan cuando tu murmullo la asalta en la noche" y que lo único que pueden pensar es "no ser uno más en la lista de nombres que ya no regresa", sentencian.

Las reacciones no se han hecho esperar y todas coinciden en una misma sensación, los pelos de punta:

