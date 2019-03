“No, no soy feminista. Soy femenina y me gusta ser mujer. La mujer que yo quiero ser, no la que quieren que sea”. Este tuit fue publicado el pasado domingo por Isabel Rábago, colaboradora en distintos programas de Mediaset y secretaria de Medios y Telegenia del Partido Popular de Madrid. Un mensaje, a pocos días de la huelga feminista del 8-M, que ha provocado un torrente de reacciones en las redes sociales de tuiteros y periodistas.

No, no soy feminista.

Soy femenina y me gusta ser mujer. La mujer que yo quiero ser, no la que quieren que sea. pic.twitter.com/7YYzRZlGyC — Isabel Rábago (@RABAGOISABEL) 3 de marzo de 2019

Algunas, como la presentadora de Cuatro Carme Chaparro le han explicado el significado de la palabra “feminismo”. Elisa Beni también tuvo una respuesta para ella: “Muchas lucharon para que puedas decir eso apoyada en el quicio de una puerta de la tele”. Otros muchos tuiteros le han recordado que “si eres mujer y quieres ser absolutamente libre de ser lo que quieras ser, sorpresa, eres feminista”.

Isabel, ¿entonces crees en la superioridad del hombre sobre la mujer? Porque el feminismo es la doctrina que promulga que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Eso. Y nada más. Feminismo no es lo contrario que machismo. https://t.co/1iyygVYNHB — Carme Chaparro (@CarmeChaparro) 4 de marzo de 2019

Tranquila, Isabel! Muchas lucharon para que puedas decir eso apoyada en el quicio de una puerta de la teke y otras muchas seguiremos haciéndolo por todas las demás. No es nuestra historia, es la historia de todas — Elisa Beni (@elisabeni) 4 de marzo de 2019

lamento decirte que si eres mujer y quieres ser absolutamente libre de ser lo que quieras ser, sorpresa, eres feminista — Melo ???????? (@melomoreno) 4 de marzo de 2019

lamento decirte que si eres mujer y quieres ser absolutamente libre de ser lo que quieras ser, sorpresa, eres feminista — Melo ???????? (@melomoreno) 4 de marzo de 2019

Alguien que defiende que la mujer es (o debería ser) libre de ser quien quiera ser es, obviamente, feminista #8Marzo — Darling de Famosa (@darlingdefamosa) 4 de marzo de 2019

Lo entendiste todo mal, amiga. El feminismo se trata precisamente de eso: tener la libertad de ser la que quieras ser. Y permitirle a las otras hacer exactamente lo mismo. Bienvenida a dejar el miedo de decir las cosas por su nombre. — Camila Esguerra (@camilaesguerra) 5 de marzo de 2019

Se puede ser feminista y femenina a la vez.

De nada. — MaríaBeatle (@Maria_Beatle) 4 de marzo de 2019

"No soy feminista, soy femenina" puede implicar que:

1-Desconoces la acepción del término.

2-Las igualdades de derechos en general te la bufan.

3-Crees que ser "femenina" está reñido con defender tus derechos Y DESPRECIAS A QUIENES SÍ LO HACEN.

4-Todo lo anterior. PP, claro...???? pic.twitter.com/KvLLG3gnko — Jjsb44 (@Jjsb441) 4 de marzo de 2019