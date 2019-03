Ya es martes...

Llevamos unos cuantos días malos despidiendo a gente mítica: Luke Perry, por ejemplo. El mítico actor de ‘Sensación de Vivir’

Esta semana no se puede decir que no haya muerto ni Perry.

Pero también Galindo y el cantante de Prodigy…

Cómo pasa el tiempo…

Y va quedando menos para las elecciones. Hoy el BOE ha disuelto las Cortes. Si Sánchez quiere llevar a cabo algún decreto deberá hacerlo acudiendo a la Diputación Dermanente

Y sigue el juicio del Procés

He visto musicales de Broadway más coherentes que el juicio por el procés.

Hoy ha declarado el exdelegado del Gobierno Enric Millo. Ha hablado de acciones "violentas" de "acoso y ataques" durante el procés. Según su relato, uno de los agentes incluso le reconoció haber caído en "la trampa del Fairy”

¿Cómo? Sí, sí, “la trampa del Fairy”. Al parecer los ciudadanos concentrados habrían vertido detergente en el suelo para hacer que los policías resbalasen para “patearles la cabeza”

Si con esto del Fairy no se manda ya al ejército contra los indepes yo ya no sé...

Claro, claro

Los independentistas echaban Fary en el suelo para que los agentes que llevaban botines y no iban descalzos resbalasen.

ME ECHARON FAIRY EN EL COLACAO.

Tan catalanes radicales no serían si usaban Fairy en vez de detergente Hacendado.

Tenemos imágenes

- ¿Qué le ha pasado capitán?

- ¿Qué le ha pasado capitán?
- me... me he resbalado con el Fairy

— BAT-AMANTA (@Bat_amanta) 5 de marzo de 2019