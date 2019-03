El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, regresa a la política el próximo 23 de marzo, después de tres meses y medio de permiso de paternidad. Este miércoles, las redes sociales de Podemos anunciaron un acto en la plaza del Museo Reina Sofía de Madrid para ese mismo día, con un tuit que incluía una imagen. En ella aparece Pablo Iglesias en una foto de un mitin en la Puerta del Sol, de espaldas y con el puño en alto. Sobre él, el texto “Vuelve. Pablo Iglesias se reencuentra con la gente. Gran acto público el sábado 23 de marzo en la Plaza del Museo Reina Sofía”.

La imagen, el texto y, sobre todo ese “el” resaltado sobre la palabra “vuelve” han creado un gran revuelo en las redes, que han visto en la idea un detalle de excesivo personalismo en la figura de Iglesias. Hasta tal punto, que Podemos ha borrado el primer tuit y Pablo Iglesias ha asegurado que no se siente identificado con el cartel. “Reconocer los errores es siempre el primer paso para hacer las cosas bien”, ha añadido.

También quiero deciros que no me siento identificado con el cartel con el que lo hemos anunciado. Reconocer los errores es siempre el primer paso para hacer las cosas bien. Os espero el 23. Sí se puede.

Los tuiteros han recurrido a su más ácida ironía y han convertido el cartel de marras en meme:

No sé, igual se les fue un poco la mano con la épica, que vuelve de la baja de paternidad, no de la batalla del Aguasnegras. pic.twitter.com/tSNNXE39Ui

— Love Will Tear Abascal Again (@lwtuaznar) 6 de marzo de 2019

Yo entiendo a Pablo Iglesias porque cuando volví de mi baja maternal pensaba que todo el mundo me echaba muchísimo de menos pero luego no.

-Irene, ¿has visto el cartel? -¡Devuelve! -No, no, pone "Vuelv -¡QUE EL NIÑO DEVUELVE, SUBNORMAL!

No me digáis quién, que no me gustan los #spoilers. pic.twitter.com/1iczFmJI74

— Miguel Anómalo (@Anomalo) 6 de marzo de 2019