Vox trata de desligarse de su líder en Lleida y los tuiteros les pillan por todos los lados

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes al presidente del partido ultraderechista Vox en Lleida, José Antonio Ortiz Cambray, por supuestos delitos contra la libertad sexual, han informado hoy los medios de comunicación. La supuesta víctima es un discapacitado y la denuncia ha sido puesta por sus tutores.

Desde que ha saltado la noticia, Vox ha tratado desligarse de él por distintos canales. En Twitter han asegurado que “el señor Ortiz no ocupa ningún cargo de responsabilidad dentro del partido y es tan sólo un militante de base” y añaden que han suspendido su afiliación hasta que se aclaren los hechos.

1.- El señor Ortiz no ocupa ningún cargo de responsabilidad dentro del partido y es tan sólo un militante de base. — VOX ???????? (@vox_es) 6 de marzo de 2019

Sin embargo, los tuiteros han rastreado las redes sociales y se han encontrado numerosos vídeos y tuits en cuentas como Vox Lérida hablando de él como presidente y en los que se ve que actuaba como líder oficioso del partido en esa provincia. Además consta en varios artículos en su web y en el propio Boletín Oficial del Estado como número uno de la formación en la lista al Senado por Lleida en las elecciones de 2016.

Mentirosos. Curraos mejor las mentiras que que ya no es ni un esfuerzo intelectual. pic.twitter.com/eJk9SAqI1r — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) 6 de marzo de 2019

Han borrado alguna foto de Instagram pero se les ha olvidado borrar otras. Por ejemplo: En esta foto del perfil oficial de IG de @VoxLerida aparece el detenido y le identifican como su presidente. pic.twitter.com/T8cEJUtgrv — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) 6 de marzo de 2019

Es solo un militante de base que se presenta a cabeza de lista del senado por Lérida. Venga id borrando la web corriendo, os dejo el enlace ???? pic.twitter.com/kc12E4LVaT — Ivanjode (@Ivanjode) 6 de marzo de 2019

Toda una sorpresa que VOX mienta sobre José Antonio Ortiz Cambray, el "militante de base" que en realidad es su presidente en Lleida y va de cabeza de lista al Senado por esa circunscripción. pic.twitter.com/wUdWzUpaFl — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) 6 de marzo de 2019

Tras aparecer todas estas evidencias, desde Vox han publicado nuevos tuits asegurando que “Vox, en la actualidad, no cuenta con ninguna estructura organizativa en la provincia de Lérida” y que llevarán a Ortiz “al Comité de Garantías por presentarse ante la opinión pública como presidente de la formación en Lérida”. Sin embargo no explican cómo es que hasta hoy no habían hecho nada para desmentirle a él ni los tuits de la cuenta de Twitter Lérida. También han comenzado a borrar todo rastro de él en las cuentas de Twitter e Instagram, en las que aparecía repetidamente como presidente.

4.- VOX, en la actualidad, no cuenta con ninguna estructura organizativa en la provincia de Lérida hasta la fecha. El señor Ortiz no ocupa ningún cargo de responsabilidad en VOX y es un afiliado de base. — VOX ???????? (@vox_es) 6 de marzo de 2019

5.- VOX llevará al señor Ortiz al Comité de Garantías por presentarse ante la opinión pública como presidente de la formación en Lérida. Una presentación que ha hecho siempre de forma personal y a través de sus redes sociales. — VOX ???????? (@vox_es) 6 de marzo de 2019

En las redes siguen mostrando todas las pruebas de la relación de Ortiz con la formación ultra:

Da igual que lo intentéis tapar, en internet no podéis borrar el rastro

Encima sois unos mentirosos!!

Pero ya os hemos calado

Y no pasaréis!! — mlunam (@margee_lm) 6 de marzo de 2019

Hombre, no creo yo que José Antonio Ortiz Cambray fuese sólo un "militante de base" si era el candidato al senado por el partido en las elecciones de 2015: https://t.co/FinuuDeqbM pic.twitter.com/OT2hH7Cvke — Jon Serrano (@Izotzuhure) 6 de marzo de 2019

Oye, @Ortega_Smith, que al final vais a parecer la extrema derecha cobarde https://t.co/hG5Jz6qG4C — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) 6 de marzo de 2019

Aquí reconocéis a José Antonio Ortiz Cambray como líder legítimo del partido en Lleida. Estáis borrando las pruebas. ¡Sois unos mentirosos! pic.twitter.com/RZWMREOx8k — Almudena Balongo (@electrizas) 6 de marzo de 2019

¿Y por qué no le habéis llevado desde el principio si estaba presentándose como algo que no era?¿Por qué habéis esperado a que le pillen con el carrito del helado? ¿Ahora es cuando no os interesa que se le conozca como presidente y antes os daba igual o cómo es la cosa? Pregunto — T J (@Lady_Tania80) 6 de marzo de 2019