“Son provocadores profesionales”: críticas a Casado e Inda por grabar una entrevista en el bar Koxka de Altsasu sin permiso

El presidente del PP, Pablo Casado, la presidenta del partido en Navarra, Ana Beltrán, y el periodista Eduardo Inda han grabado este miércoles una entrevista en el bar Koxka, el mismo en el que produjo la agresión a dos guardias civiles y sus parejas. Han elegido para ello el mismo día en que Audiencia Nacional ha confirmado penas de hasta 13 años de cárcel y ha confirmado que no hubo terrorismo. Según han publicado medios locales y la agencia EFE, el dueño del local, Josu Muñoa, ha denunciado que los dirigentes del PP y el medio de comunicación “no han pedido permiso, ni han avisado de que venían, ni nada”.

Según estos medios, cuando se ha enterado por una empleada, el dueño ha acudido al local y les ha pedido que se marcharan, ante lo que Inda “ha respondido que era un local público y que podían grabar tranquilamente”.

Numerosos políticos, periodistas y tuiteros han denunciado la “provocación”. Algunos como Aitor Esteban (PNV) han reseñado “el civismo de la ciudadanía de Altasu que ha evitado caer en la provocación”. Por su parte, el alcalde de la localidad ha explicado que siempre defenderá “que cualquier persona pueda venir libremente al Altasu” y que siempre denunciará “el uso electoralista que de Alsasua hacen determinadas formaciones”.

En ese momento, el dueño del local no se encontraba en el bar, ya que ayer se celebraban los carnavales en Altsasu, tuvo mucho trabajo y la noche fue larga. Una de las trabajadoras le ha dado el aviso de la visita

Al no tenerlo, les ha pedido que se marchasen, añadiendo que era hora de comer y que cerraba el bar. Casado se ha marchado sin mediar palabra, pero Inda ha decidido que era el momento de su show

Según Inda, él tiene derecho a grabar en un local privado y cuando el dueño ha cerrado el local ha comenzado a gritar "esto no es una cárcel".

Hoy he ido a Altsasu a provocar. A dar la nota. A hacer campaña. Al máster, sin embargo, no iba porque ahí no había votos que rascar. https://t.co/73sm5CoSJG

— Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) 6 de marzo de 2019