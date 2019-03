La red social Twitter ha suspendido la cuenta de la periodista y colaboradora de Público Anita Botwin en plena celebración del 8M, sin dar ningún tipo de explicación. Botwin es una de las tuiteras más significadas en nuestro país con el movimiento feminista y con el 8M. En su cuenta tenía más de 52.500 seguidores. Ahora un mensaje recibe a quien intenta leer su perfil: “Esta cuenta ha sido suspendida. Obtén más información sobre por qué Twitter suspende cuentas, o regresa a tu cronología”.

En declaraciones a Público, Botwin ha considerado que el cierre de su cuenta “sin dar ningún tipo de explicación” es también un ataque al feminismo y apunta a perfiles organizados que se dedican a tumbar cuentas críticas con el partido ultraderechista Vox sin que Twitter haga nada para evitarlo. “Este ataque no sólo se dirige a mí, sino también al feminismo que es de lo que estaba hablando cuando me han cerrado la cuenta”, asegura. También considera que es mucha casualidad que la suspensión haya llegado justamente este día, sin decir nada, mientras que hay otras cuentas incitando al odio que no son censuradas.

Posteriormente, desde la red social han respondido con un mensaje genérico aludiendo a una suplantación de identidad como motivo de la suspensión.

Ahora me dice Twitter que me ha cerrado la cuenta por suplantar mi propia identidad. Alucina. pic.twitter.com/eoTrgap7of — anita-botwin (@anitabotwin3) 8 de marzo de 2019

Desde hace tiempo, muchos tuiteros vienen quejándose de que cuentas con determinado perfil ideológico son denunciadas de forma masiva y organizada, llegando a tumbar perfiles de usuarios muy populares y con decenas de miles de seguidores.

Tras el cierre de su cuenta, ha abierto otra provisional en la que avisa a sus seguidores de la situación y revela que además ha aparecido una cuenta que está suplantando su identidad y publicando mensajes que incitan al odio:

Hola, soy la verdadera Anita Botwin. Me han suspendido mi cuenta real. Justo hoy, #8M es un aviso a mí y a todas las que luchamos por un cambio real. Espero que @TwitterEspana me devuelva pronto mi cuenta — anita-botwin (@anitabotwin3) 8 de marzo de 2019

Este ataque no es gratuito. Es en un día fundamental en la lucha de las mujeres por la igualdad. A algunos les gusta mofarse de ello porque siguen en el medievo. — anita-botwin (@anitabotwin3) 8 de marzo de 2019

@TwitterEspana no sólo no me habéis dado los motivos de suspensión de la cuenta, sino que @anita_botwin (guión bajo) está suplantando mi identidad poniendo mensajes que incitan al odio. Basta ya! — anita-botwin (@anitabotwin3) 8 de marzo de 2019

Si Twitter sigue así debemos montar una campaña. Nos están echando. Yo solo soy una de muchas, con más seguidores cómo @Barbijaputa y @protestona1 que también lo han sufrido. Gracias a todos por vuestro apoyo — anita-botwin (@anitabotwin3) 8 de marzo de 2019

Tras enterarse, decenas de seguidores y usuarios de Twitter están haciéndose eco y mandando mensajes a Twitter preguntando por los motivos de la suspensión:

Parece que @TwitterEspana ha pensado que justo hoy #8Marzo era el día perfecto para cerrar la cuenta de @AnitaBotwin No os equivoquéis, el odio hacia ella de quienes la acosan, la insultan y la reportan, es odio hacia todas las feministas. — Protestona ????‍☠️ (@protestona1) 8 de marzo de 2019

Le están haciendo un hackeo brutal , además de suplantación de identidad , han llegado hasta la wikipedia . @TwitterEspana , esto os parece normal? Ánimo @AnitaBotwin ???? pic.twitter.com/d1JBjDFoiO — PilarG (@pigarr) 8 de marzo de 2019

De nuevo @Twitter cierra la cuenta de @AnitaBotwin, demostrando su total incompetencia a la hora de gestionar correctamente una red social. Y ni más ni menos que en #8M

Mientras, siguen pululando mensajes fascistas y amenazas sin ningún tipo de filtro... #Vergüenza #STOPCensura pic.twitter.com/IJzAVxV9aa — Gonzalo Domínguez (@gonzalodda) 8 de marzo de 2019