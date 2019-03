El programa conducido por Ana Pastor en el prime time de laSexta contó el domingo con una invitada inesperada. Se llama Siri, es el asistente virtual de Apple y no se pensó dos veces su intervención.

El debate de El Objetivo mantuvo el foco en la histórica jornada del 8-M. En el plató seis mujeres, todas ellas políticas, con visiones diferentes sobre feminismo: Meritxell Batet, Mónica Oltra, Uxue Barkos, Dolors Montserrat, Ada Colau e Inés Arrimadas.

Durante el coloquio, la líder de Ciudadanos en Catalunya afirmó que "durante mucho tiempo parecía que ponerte la etiqueta de feminista tenía que ir acompañado de un pack de ideología concreta, normalmente anticapitalista, de partidos políticos concretos y de hablar de determinada manera". En esta línea, Arrimadas dijo que "en los últimos años ha habido una explosión de reivindicación por la igualdad a nivel nacional con la que mucha gente está de acuerdo, pero no quieren comprar ese pack de una determinada ideología que la meten muchas veces en manifiestos", y se puso a sí misma de ejemplo como persona que fue a la manifestación pero que no "compra ese pack" porque, dice, es "feminista, no comunista ni anticapitalista".

Pero sus intervenciones no debieron convencer del todo a la última invitada en discordia, que decidió intervenir de manera inesperada. "¿Te puedo ayudar con algo"?, espetó la asistente virtual del 'smartphone' de Arrimadas.

Hay casualidades que parecen casi designios del destino. Sin embargo, es innegable que Siri siempre está lista para echar una mano. Su interrupción provocó la carcajada de las allí presentes. Primero la de la misma Arrimadas, a la que pronto se unió Pastor y el resto de entrevistadas. "No lo necesitamos", respondió la política de Ciudadanos antes de centrarse y continuar con su intervención.

A través de la red social Twitter, Ana Pastor quiso compartir con sus seguidores la anécdota protagonizada por Arrimadas, o mejor dicho, por su móvil: "Siri ha querido tener presencia en el debate del #Objetivo8m en el teléfono móvil de Inés Arrimadas", escribió la presentadora.

Las reacciones no se hicieron esperar y numerosos usuarios comentaron acerca de la irrupción del asistente de Apple. Algunos aprovecharon para ironizar sobre lo sucedido y aseguraban que Inés Arrimadas de verdad necesitaba una ayuda.

