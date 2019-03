Un apocalipsis zombi toma las calles y tú te has convertido en uno de los suyos. Para sobrevivir debes ponerte en la piel de un sociópata. Sembrar el caos es el objetivo. ¿De qué manera? Sometiendo a todas las mujeres que se interpongan en tu camino y violándolas para terminar matándolas después. Parece la sinopsis de una película de terror. Una versión de La Purga en su máximo exponente de sadismo. Pero nada más lejos de la realidad.

La historia se titula 'Rape Day' (Día de la Violación en su traducción más explícita). Y no, no es filme. Se trata del polémico videojuego que la plataforma digital Steam, que cuenta 90 millones de usuarios activos al mes, tenía previsto lanzar en el mes de abril.

Su desarrollador, Desk Plant, no dudó en justificar su título y su explícita violencia sexual ante el aluvión de críticas que se le vino encima. De hecho, basta con pasarse por su web oficial para ver las motivaciones del autor: "Quería hacer un juego para sociópatas".

Para Plant "la moralidad es subjetiva y depende en gran medida de nuestras percepciones y creencias básicas sobre lo que está sucediendo, y aunque creemos que estamos librando grandes guerras contra los malvados villanos, ellos creen lo mismo acerca de nosotros".

No piensa lo mismo Hannah Bardell, miembro del parlamento por el Partido Nacional de Escocia, que a través de un comunicado audiovisual difundido en la red social Twitter quiso denunciar que "la violación y la violencia sexual nunca deberían figurar en los 'juegos'".

En el vídeo, la política denuncia que se trata de un juego "absolutamente repugnante" y "ofensivo", y cree que "es hora de que el Gobierno de Reino Unido realice una revisión completa sobre el desarrollo y el alojamiento de dicho contenido abominable".

At #DCMS Q’s I raised the issue of the game ‘Rape Day’.

The content of this game is utterly sickening - it’s time for the UK government to undertake a full review into development and hosting of such abhorrent content.

Rape & sexual violence should never feature in ‘games’. pic.twitter.com/JMheJs1N8J

