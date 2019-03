El precio de los alquileres sigue subiendo en España, aunque al parecer menos (según los datos del sector, un actor con evidentes intereses económicos). Y si hablamos de determinadas ciudades, como Madrid o Barcelona, la cosa se pone aún peor para los posibles inquilinos. Y los ciudadanos que buscan techo cada vez se encuentran con requisitos más leoninos, con exigencia de contratos fijos, avalistas, fianzas de dos y hasta tres meses que obligan a desembolsar miles de euros antes incluso de haber puesto el pie en la casa. Por no hablar del completo absurdo (y ya omnipresente) del mes para la inmobiliaria (por un servicio que presta al arrendador y no al arrendatario). O de los requisitos para los autónomos. Con unas cosas y otras, cada vez más, acceder a una vivienda incluso de alquiler está convirtiéndose en misión imposible para muchas personas.

Ahora una joven ha publicado un tuit indignado con su caso particular. Un tuit que se ha convertido en hilo y que se ha hecho viral y suma ya más de 11.000 retuits y más de 20.000 “me gusta”. Las respuestas se han convertido también en una muestra de las experiencias de muchas personas:

No os independizáis por vagos, malditos millenials.

Me acaban de pedir para alquilar un piso: - Nómina - Contrato indefinido - Avalista - Llevar empadronado en Málaga más de un año - 2250€ [Un mes (750€) para la inmobiliaria, un mes de fianza, un mes por adelantado]

Y, por supuesto, hasta el coño del alquiler vacacional. Porque claro, no me renta alquilarte el piso a ti en julio y agosto por el mismo precio que el resto del año si puedo sacarle a los turistas el doble. De vergüenza.

No os deseo nada malo, pero ojalá os vieseis en la situación en la que nos ponéis. Ojalá os vieseis buscando un sitio para vivir, con un presupuesto limitado, y os encontraseis a gente mirándoos por encima del hombro, requiriendo 1000 cosas a sabiendas de que no puedes cumplirlas

Lo jodido de la lista de @Messcobar_ es que lo piden todo. Podrías cumplir todos requisitos menos uno y te quedarías fuera igual. No tiene sentido. Yo como autónomo lo tengo casi imposible. Me piden mi facturación de los últimos 12 meses y cosas así. Es de locos.

????. Que recuerdos.. Yo despuès de cumplir todos los requisitos me tiraron para atràs hasta 3 veces en los que me gustaban porque buscaban otro perfil de inquilino (28 años, soltero, muchos tatuajes a la vista). Al final me metì a comprar uno tras màs 1 año buscando.

— Anxo (@Anxo30823258) 13 de marzo de 2019