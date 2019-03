Entre vides en La Rioja, cocinando un pulpo en Zaragoza... Pablo Casado no tiene límites. El candidato del Partido Popular a las elecciones generales se encuentra de ruta por distintos puntos de España. Metidos de lleno en precampaña electoral, los conservadores han publicado varios vídeos durante el tour para pedir el voto y mostrar a su líder en diversas situaciones. El resultado, bueno, ha sido el que ha sido.

Los tuiteros no han desaprovechado la ocasión para sacar su arsenal y hacer bromas con los vídeos de Casado y criticar los, cuanto menos, sorprendentes mensajes que el PP ha querido transmitir:

Me he comprado un micro nuevo y me he puesto a hacer pruebas. pic.twitter.com/M4EeBxhWx2

— Borja Pavón (@kidcoltrane) 14 de marzo de 2019