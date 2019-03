La divertida respuesta del ministro de Agricultura a una broma de ‘El Mundo Today’

El sentido del humor de los políticos siempre ha estado en entredicho. Hay quienes lo demuestran en cada aparición pública, hay quienes sorprenden mostrándolo en las redes sociales y hay quienes, directamente, no lo manifiestan.

El protagonista del 'chiste' del día es el ministro de Agricultura Luis Planas, que ha demostrado ir sobrado en humor. A través de Twitter, el miembro del Ejecutivo socialista ha querido dar respuesta a un tuit del medio satírico El Mundo Today.

El diario, que adopta el estilo de la prensa común pero con contenido ficticio, recogía en una de sus informaciones que el ministro había convocado una rueda de prensa "para enseñar una patata muy gorda" que había encontrado. En las presuntas declaraciones, Planas añadía: "Estas patatas tan hermosas con Rajoy no salían".

El ministro de Agricultura da una rueda de prensa para enseñar una patata muy gorda que han encontrado https://t.co/jZ0N91Cp1s pic.twitter.com/3dl39yD1th — El Mundo Today (@elmundotoday) March 13, 2019



Las declaraciones iban con la tónica general del diario. Humor y sátira para quien quiera entenderlo. Lo que no imaginaban desde El Mundo Today es que el propio Luis Planas iba a ironizar sobre la información. "La sigo buscando... pero no la he encontrado. ¡Sois formidables!", respondía con un tuit el ministro.



El tuit pronto provocó la respuesta del medio, que replicó al ministro que se trataba de "la patata más grande de la historia de la democracia en España".

No sea usted modesto. Es la patata más grande de la historia de la democracia en España. — El Mundo Today (@elmundotoday) March 14, 2019



Hubo quien aprovecho el hilo para demostrar que el humor y la política, a veces, pueden ser buenos amigos:

Eso es fácil, en Baldovar se crían unas patatas y tomates, en secano, formidables: pic.twitter.com/fDVIaMWRSS — Juanjo (@juanjobaldovar) March 14, 2019