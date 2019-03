La historia de una mujer a la que no quisieron venderle una copa menstrual en una farmacia por su “ideología” se hace viral

Nikki García, participante del medio humorístico El Mundo Today, relata en sus redes sociales su paradójica experiencia cuando se decidió a comprar una copa menstrual en una farmacia. El relato de la cantante y actriz, narrado en un hilo de Twitter, se ha viralizado en pocas horas.

“He ido a comprar una copa menstrual a una farmacia y me han dicho que no tenían por un tema de ideología”, empieza García. A lo que añade en tono jocoso que se ha “quedado tan flipada que he estado a punto de salir caminando de espaldas hacia atrás como Homer hacia el seto”.

He ido a comprar una copa menstrual a una farmacia y me han dicho que no tenían por un tema de ideología. Me he quedado tan flipada que he estado a punto de salir caminando de espaldas hacia atrás como Homer hacia el seto. — Nikki García (@nikkigarcia_es) 13 de marzo de 2019

García, que da las ‘noticias’ en los informativos del cómico El Mundo Today y puso voz al audiolibro de Juan Gómez Jurado, Reina Roja, ha proseguido con el hilo expresando que no daba crédito a lo que estaba sucediendo y ha decidido preguntar si en tan respetable establecimiento vendían preservativos.

“Resulta que sólo una marca y da gracias. Por lo visto la dueña es tan conservadora que no quiere ‘esas cosas’”, cuenta García, quien ha bromeado con que quería “tatuarme un WHAT THE FUCK en la frente”.

Como no daba puto crédito a lo que me estaban contando, he preguntado si vendían preservativos y resulta que sólo una marca y da gracias. Por lo visto la dueña es tan conservadora que no quiere “esas cosas”. He querido tatuarme un WHAT THE FUCK en la frente. — Nikki García (@nikkigarcia_es) 13 de marzo de 2019

Para finalizar con el viral chascarrillo, García ha decidido volver de nuevo a la ideológica farmacia para dar otra vuelta de rosca y pedir algún medio para abortar. “Os juro que me ha parecido tan extraterrestre todo que me dan todas las ganas de ir mañana a preguntar si tienen algo de homeopatía para abortar. Sólo por el LOL”, finaliza.

Os juro que me ha parecido tan extraterrestre todo que me dan todas las ganas de ir mañana a preguntar si tienen algo de homeopatía para abortar. Sólo por el LOL. — Nikki García (@nikkigarcia_es) 13 de marzo de 2019

Las respuestas de las redes no se han hecho esperar, gestionando la historia de García con humor y descrédito.

Perdona, pero no creo en la higiene femenina respetuosa con el medio ambiente. Va contra mis principios. Mi abuelo era un tubo de escape y ME OFENDES. — Mike the Cät (@mickymgt) 13 de marzo de 2019

Pero, ¿la copa menstrual tiene ideología?. Yo esta noche no duermo, ¿puedo ir mañana a preguntar allí para que me expliquen? — Hermandá del POTORRO (@hermandapotorro) 13 de marzo de 2019

estoy por ir yo a pedir una mañana a primera hora, como diría mi abuela: Que tendrá que ver el culo con las témporas? ( en este caso la ideología con el como lleve una mujer su menstruacion) — Dr Jekyll y Mr Yo (@DrJekyllyMrYo) 13 de marzo de 2019

Dónde tenéis que ir mañana a primera hora, es a confesarse, y tomar comunión, pecadoras, menstruar es pecaooooooo. Estoesunsindioooossss. — oldfanegas (@oldfanegas) 14 de marzo de 2019

A lo mejor niegan la existencia de la menstruación. — Cronista Disperso (@C_Disperso) 13 de marzo de 2019