La lección sobre feminismo de una profesora a sus alumnos: “Nadie tiene derecho a tocar nuestro cuerpo sin permiso”

Para millones de niños alrededor del mundo la escuela no es un lugar seguro. En los últimos años nos hemos familiarizado con términos antes desconocidos: bullying, ciberbullying, acoso, machismo. Y, por desgracia, en los colegios están a la orden del día.

El problema no es baladí, y combatirlo tampoco resulta sencillo. Por ello, a través de su cuenta de Twitter, la profesora @hadagaga ha querido dar parte de una vergonzosa situación a la que tuvo que hacer frente como docente de un centro educativo. "Hoy un niño de mi clase le ha tocado una teta a una compañera. Lo que podría haber sido un toque accidental, pero ocurrió frente a mí y vi el brillo delator en los ojos del niño", relata.

Hoy un niño de mi clase le ha tocado una teta a una compañera. Lo que podría haber sido un toque accidental, pero ocurrió frente a mí y vi el brillo delator en los ojos del niño. Me enfado y le digo que no vuelva a hacer eso en su vida. (Abro hilo)



No existe un arma más poderosa que la información para erradicar estos comportamientos, sobre todo cuando hablamos de niños y jóvenes con los que no debemos normalizar ciertas conductas. La profesora, consciente de ello, decidió tomar cartas en el asunto y explicar a sus alumnos que lo sucedido se trataba de un comportamiento totalmente inaceptable.

Estábamos en mates, corrigiendo unos ejercicios. El resto de la clase, al oír que estoy reprendiéndole, preguntan qué ha pasado. Alguien lo cuenta y tres niños se echan a reír. Les digo que no tiene gracia, que es muy serio. La cara de la niña es un poema y me siento mal.



Tras regañar al alumno ante el resto de compañeros, la docente relata que a la niña se le quedo la cara hecha un poema y explica que se sintió mal por ello. Pero, pese al sermón, cuando regresó al aula se encontró a un grupo de alumnos bromeando y riéndose, por lo que decidió castigarles.

...Me presten atención). Espero a que alguno termine de copiar lo último corregido en la pizarra. Después de varios minutos, ya todos tienen la mesa recogida y están callados. Les digo que estoy muy disgustada, que no entiendo qué tiene de gracioso lo que ha pasado.



Y aprovechó para ofrecer a sus alumnos la lección más importante que podían recibir: "Que nuestro cuerpo es nuestra casa y que igual que nadie entra en casa sin que yo le invite, nadie tiene derecho a tocar nuestro cuerpo sin permiso. Y que esas risas son un golpe para mí, pero más para su compañera", detalla.



A pesar del alegato de la profesora en pro de la compañera, la niña, afectada, rompió en llanto y se dirigió al cuarto de baño. Es entonces cuando la actitud de los pequeños cambió: "Aprovecho para insistir en la idea de que tienen que ser agentes del cambio. Entender que estas cosas son graves y no hay que banalizar ni consentir", matizó.

Los compañeros, que se quedaron estupefactos con la reacción de la pequeña, esperaron a que la joven regresase del baño para recibirla con una disculpa. Lo que no esperaban los compañeros era que la niña, con tal solo 11 años, relatase que había sido víctima de acoso sexual.

Cuando la niña ha vuelto, los que se reían se han levantado para pedirle perdón. Les he dicho que esperaran, que ahora no era el momento, que su compañera seguía afectada. Entonces la niña ha tomado la palabra y ha contado que estalló porque no era la primera vez que le pasaba.

Le pregunté si había sido en el colegio y contestó que no, que en el parque, en la calle. Les he contado las dos veces que me pasó lo mismo. Otras niñas han comentado casos parecidos (leñe, que tienen 11 años). Claro que yo tenía su edad cuando me pasó.

— Ana (@hadagaga) 14 de marzo de 2019