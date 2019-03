Las redes han recuperado un sonrojante vídeo grabado en 2012 de Juan José Cortés, el fichaje del PP para encabeza su lista por Huelva en sustitución de la exminitra Fátima Báñez. Cortés, un pastor evangélico onubense, era el padre de la niña Mari Luz, asesinada en 2008, una muerte que causó una gran conmoción social, pues además el autor del crimen había eludido la cárcel pese a haber sido condenado por pederastia.

Cuatro años después del asesinato, Cortés protagonizó un sermón en el que dejaba en mal lugar a la mujer y alababa las virtudes de Jesucristo. @RocioMorla_ ha recuperado el vídeo en Twitter, donde lo califica como “cantamañanas predicador” que “nos vende la homeopatía del gozo”. Algo, a su juicio, “perfecto para el PP y el equipo de Pablo Casado”.

???? Juan José Cortés cabeza de lista del Partido Popular por Huelva. Este es el “nivel 10” en España. Luego os quejáis de que Bob Dylan consigue el premio Nobel y no nosotros. pic.twitter.com/gQ52rXrRLJ — Rocío Morla (@RocioMorla_) 16 de marzo de 2019

A continuación, un extracto de su controvertida homilía:

"Jesús le pide agua a aquella mujer porque estaba sacando agua del pozo, y aquella mujer le dice: “¿Por qué me pides agua si yo no te puedo dar?” Cuando le niega el agua, Jesús le dice: “Mujer. ¿no me das agua a beber? Si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él y él te daría”.

“Fíjense la diferencia: Jesús le pide a la mujer y la mujer no le da. Pero Jesús le dice: “Si tú me pidieras a mí, yo te daría un agua, no como ésta, que hoy bebes y mañana vuelves a tener sed, sino yo te daré a ti un agua que salta para vida eterna. Un agua que te saciará, un agua que, si bebes de ella, ya no volverás a tener nunca más sed”.

“Ahora yo quiero hacerte entender el mensaje que Jesús le quería dar a aquella mujer: no existe materialmente ningún agua con un compuesto como es el H2O (que es el agua) que pueda beber un ser humano y que no vuelva a beber más agua. No existe… Por lo tanto, Jesús no le estaba hablando de lo material, del agua natural, de ese agua compuesta de H2O. No. Le estaba hablando de algo más importante, algo simbólico, algo espiritual”.

“Y le estaba haciendo entender a aquella mujer que el hombre no sólo se mantiene de las cosas materiales: del agua, del pan, de una buena casa, de un buen coche, de una buena vivienda. ¡No! No solamente de eso, aunque eso es necesario. Pero Jesús le estaba dando a entender a aquella mujer que hay algo más importante en el ser humano que necesita el trato de él, el trato de Dios. Y no es que puedas tener un buen coche o una buena casa; o puedas tener agua material o pan para comer".

Los tuiteros tardaron en reaccionar a su homeopático discurso del agua, Jesús y la mujer desagradecida: "La homeopatía del gozo".

Los Simpsons ya predijeron lo de Juan José Cortés pic.twitter.com/yAOZyGKqDz — Birchinia ???? (@Birchinia) 17 de marzo de 2019

Un hombre que no entiende la deshidratación — Edgar Garriga (@edgano90) 17 de marzo de 2019

Los mitines de PP en Huelva van a acabar con un padre nuestro o algo similar — Jose Luis (@JoseLuisSanz02) 17 de marzo de 2019

Y Pablo Casado, todo el día con el pinganillo en la oreja dando mítines y sermones en plan telepredicador de teletienda. Los escoge a imagen y semejanza. pic.twitter.com/MFGvQMdDTc — Rocío Morla (@RocioMorla_) 16 de marzo de 2019

Ésta no ha sido la única intervención polémica, antes y después del salto a la política, de Cortés. En su entorno, según han informado diversos medios, se ha criticado su presencia mediática.

También causó estupor el uso de la muerte de Julen, el niño que cayó en un pozo de Totalán (Málaga), cuando dijo: "Desde el pozo tan oscuro donde estás metido, Juan José Cortés, el Partido Popular y España entera está contigo y con tu familia" (vídeo).

El “oportunismo” del ahora candidato del PP por Huelva a las elecciones generales también causó indignación en Twitter, como puede observarse en estos comentarios.

"Hizo el mundo en seis días y al séptimo ya estaba Juan José Cortés chupando cámara" ( Gn 1:2) — Dios (@diostuitero) 24 de enero de 2019

- “¿Pero qué pinta Juan José Cortés en todo esto de Julen?”: clamor contra el “oportunismo” del PP

- “¿Has sufrido un accidente que se pueda aprovechar para ganar votos? Cortés y el PP te están buscando”