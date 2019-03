La bochornosa actuación de Luis Miguel: cuando el cantante se enfada y el técnico paga las consecuencias

Al cantante Luis Miguel se le fue un poco la mano en su último concierto. Un poco mucho. Hasta el punto que el reconocido artista tuvo un cruce de cables y decidió lanzarle el micrófono a su técnico.

Y es que, aunque el cantante es vitoreado por sus baladas, sus rancheras y su indudable chorro de voz, también es conocido por su mal genio, que le ha llevado a ser protagonista de más de un escándalo. El último, durante el concierto del pasado martes en Panamá.

Todo ocurrió cuando el mundialmente conocido como 'El Sol de México' se dispuso a ofrecer su recital en el Centro de Convenciones de Amador, en plena capital panameña. Al parecer, el cantante no estaba a gusto con el sonido. Sus aspavientos denotaban que algo no iba bien. Pero la situación pronto terminó por sobrepasarle y, ante la pasividad de un equipo que no comprendió sus gestos, decidió acercarse personalmente al técnico de sonido para averiguar qué es lo que estaba ocurriendo.

Una conversación que empezó frente al público con una amable sonrisa y que terminó con cara de pocos amigos. Tanto, que Luis Miguel no pudo ocultar su enfado y terminó por espetarle el micrófono al especialista, que se encontraba entre bastidores.

Todo durante un concierto abarrotado de fans, que fueron testigos del desafortunado gesto del artista hacía uno de sus ayudantes, y que no dudaron en dar parte del feo ademán del artista en las redes sociales a través de un vídeo en el que incluso se puede escuchar el golpe.

De hecho, no es la primera vez que el mexicano no esta acertado durante uno de sus conciertos y hay quién ha aprovechado la oportunidad para recordar que en 2018 tuvo una actitud similar con otro técnico de su equipo, aunque en esta ocasión en vez de un micrófono optó por estamparle un ramo de flores cortesía de alguno de sus seguidores.

Exactamente lo mismo hizo en Paraguay, tiró el micrófono ????????‍♀️ será parte de su show? Jaja igual le amo pic.twitter.com/uuPzwFRjOr — Chiara con K (@chiarigalli) 21 de marzo de 2019

El de Panamá es tan sólo el último de una larga lista de conciertos en los que el artista ha demostrado una actitud desafortunada. El pasado diciembre, durante otra de sus funciones, el cantante llegó hora y media tarde y en aparente actitud de ebriedad. Aunque hay quienes agradecieron que, aunque tarde, se presentará al concierto. Se entiende. A sus fans aún no se les ha olvidado cuando en 2015, directamente, prefirió no salir al escenario. ¿El motivo? Pues, según explicó la organización, porque “se ha metido a su cuarto, ha pedido botellas y está emborrachándose".

Las reacciones de su última hazaña no se hicieron esperar y el vídeo difundido por el usuario @dionylugo ya cuenta con cientos de comentarios:

Oh! X Dios! Yo escuché el golpe del micrófono! Y pensé “se la metió al sonidista”... yo lo escuché bien a pesar de que no se le entendía a veces... he got issues... ???? — flo #noalareeleccion (@floridachong) 20 de marzo de 2019

El pelo de Luis Miguel.. muy Mike Mayers pic.twitter.com/qaQ35mgMOf — arturo rodas m (@rodas_arturo) 21 de marzo de 2019

El maradona de la música... De escándalo en escándalo... No hay que dejarle mas salir de México! — Plissken #30091 (@AndyBogarin) 21 de marzo de 2019

El Sol tiene serios problemas mentales y auditivos. No puede ser que un artista de esa magnitud no se pueda poner de acuerdo con sus técnicos sobre su volumen en monitores. Tienen tecnología de punta no son parlantes de churero. — Miguel F Olmedo A (@molmedodice) 21 de marzo de 2019

Hay un ingeniero de sonido que no va a tener que trabajar más #Demanda — David Ayala (@Ayala1225) 22 de marzo de 2019