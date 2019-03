La infame cacería de un león dormido

Las imágenes muestran a un hombre provisto de un rifle y sobrado de brutalidad. Un león, al fondo de la imagen, descansa plácidamente sin saber que está en el punto de mira de este impío cazador. El desenlace, no por esperado, deja de conmover. La agonía del animal tras los disparos, la mueca sombría del cazador; la secuencia sobrecoge. Si bien el suceso ocurrió en 2011, el vídeo se ha hecho viral este fin de semana a raíz de que la protectora de animales 'All Wildlife' decidiese compartir el vídeo a través de su cuenta de Twitter para denunciar la situación del gran felino en el continente africano.

This 'hunter' sneaked up on a SLEEPING #Lion and killed it!

How brave, how sporting - HOW CUNTISH!!!

According to the @NatGeo

magazine, the Lion will have disappeared from the African continent in 2050!!!! RT if you want a GLOBAL ban on ALL #trophyhunting NOW!! @RickyGervais pic.twitter.com/F5qcOpE0ix

— PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) 18 de marzo de 2019