Una mujer pone a prueba al patriarcado con una publicación en Instagram

Una mujer publicó en su Instagram un dato del que se congratulaba: había cumplido un año sin depilarse. Quiso compartir la noticia con sus usuarios y varios trolls machistas quisieron intervenir.

La mujer, a través de Twitter, lanza un hilo en el que presenta todas las respuestas infames a su publicación.

Los comentarios no tuvieron freno. La tuitera asegura que tuvo más de 90 respuestas de ese estilo.

la gente pensando que estoy hablando en nombre de las mujeres por hacer lo que me sale del coño: a novel pic.twitter.com/xUieMZLGoW

no he subido todas porque me respondieron sin exagerar unas 90 personas pero también he de deciros que hubo muchísima gente que me habló para darme las gracias por “normalizarlo” o simplemente para apoyarme y mostrarme su cariño y sin duda me quedo con eso

— queen of poop (@akapoulainne) 23 de marzo de 2019