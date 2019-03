La conmovedora historia de una usuaria del Metro de Madrid con un padre que vendía sus libros para pagar la luz: “Sigo emocionada”

Una joven ha querido compartir en Twitter una emotiva historia que ha vivido en la línea 10 del Metro de Madrid. "Ha entrado un señor pidiendo dinero para poder pagar la luz de su casa", ha empezado a explicar Paloma.

En el hilo, que ya es viral, la joven asegura que nadie prestaba atención a lo que decía el señor y que ella misma estaba absorta. Sin embargo, Paloma se dio cuenta poco después de que el hombre estaba vendiendo los libros de su casa para obtener algo de dinero, y entre ellos se encontraba un libro que le recordaba a su infancia.

Ha entrado un señor pidiendo dinero para poder pagar la luz de su casa. Casi nadie en el vagón estaba prestandole atención, como suele ser habitual. Yo al principio iba con los cascos y tampoco le estaba escuchando. — [Paloma] (@palomamaranton) 24 de marzo de 2019

Me ha parecido tan bonito que le he dado un euro que tenía en la cartera. Cuando se ha girado para darme las gracias he visto un libro que tenía igual cuando era pequeña y me ha traído un montón de recuerdos. — [Paloma] (@palomamaranton) 24 de marzo de 2019

Tras entablar conversación con el hombre, la joven le pregunta cuántos años tiene su hija y si había leído ese libro infantil. "Es su libro favorito", le confiesa. Unas palabras que llevaron a Paloma a tomar una decisión contundente sin pensárselo dos veces.

Me contesta que sí, que es su libro favorito. Al oír eso se me ha removido algo por dentro. Le he preguntado que cuanto costaba. Me dice que 5 euros. He sacado la cartera y se lo he dado. — [Paloma] (@palomamaranton) 24 de marzo de 2019

El señor se ha puesto a llorar, me da un abrazo y me da las gracias. Obviamente yo también llorando y medio vagón mirando. — [Paloma] (@palomamaranton) 24 de marzo de 2019

Este gesto no ha pasado desapercibido en el vagón. Una señora que estaba presente agradeció la resolución de Paloma con un: "Los jóvenes demostráis a los adultos que se equivocan todos los días". Una experiencia que sigue emocionando a Paloma y a los miles de usuarios que comparten la historia.

Al salir, una señora mayor me toca en la espalda. Me giro con los ojos todavía llorosos y me dice: "Los jóvenes demostrais a los adultos que se equivocan todos los días". — [Paloma] (@palomamaranton) 24 de marzo de 2019