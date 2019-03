La “política útil” según Ciudadanos: que quien herede 800.000 euros no pague impuestos

“Política útil de Ciudadanos”: así comienza un tuit del responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos, Luis Garicano. Lo que viene a continuación, sin embargo, no es muy útil para la inmensa mayoría de los ciudadanos, sino todo lo contrario. En su mensaje, Garicano presume de que Ciudadanos “ha conseguido” que quienes hereden 800.000 euros "de su padre" (curioso deje patriarcal, por cierto) paguen casi el 0% de impuestos. Una “política útil” que beneficia a gente que recibe cuantiosas herencias y que, como le han recordado, son en concreto sólo el 0,6% de las declaraciones.

Su tuit ha desatado una oleada de reacciones qué le han recordado que esos impuestos que de dejan de cobrar suponen menos recursos para colegios y hospitales:

Si yo heredo 800.000€ de mi familia, te aseguro que lo que menos me va a importar es lo que me quiten en impuestos. Me jode bastante más, no ya no heredar, si no tener que ayudar a mi madre, currando toda su vida, a llegar a fin de mes. No os queda vergüenza.

— Luciérnaga (@M_Luz71) 25 de marzo de 2019