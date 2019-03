Sorpresa en las redes sociales al aparecer las listas electorales para las elecciones del próximo 28 de abril y ver que el número uno de Ciudadanos es un tal Alberto Carlos. Sí, se trata del político anteriormente conocido como Albert Rivera que, curiosamente, ha aparecido con su nombre castellanizado. Desde el partido naranja aseguran que todo se debe a “un error” que se subsanará.

En las redes sociales el cachondeo ha sido mayúsculo y han aparecido multitud de bromas y memes:

¿Albert? ¿Quién es Albert? Yo me llamo Alberto Carlos. pic.twitter.com/ka510l8KDq

En ciudadanos no han pillado toreros, pero tienen a Alberto Carlos.

????Alberto Carlos me quiere gobernar,

y yo le sigo, le sigo la corriente,

porque no quiero que diga la gente

que Alberto Carlos me quiere gobernar ????

— Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) 27 de marzo de 2019