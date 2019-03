El discurso de Alexandria Ocasio-Cortez que saca los colores a los detractores del cambio climático

El cambio climático está aquí, pero donde todavía tiene que llegar es a la conciencia de muchos. Por ello la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez protagonizó este martes uno de los momentos más virales de la sesión del Congreso de los Estados Unidos. En su intervención defendió su propuesta para abordar este asunto que tanto perjudica y llega a matar, el llamado Green New Deal. Y lo hizo con esta palabras: "No es un problema elitista, este es un problema de calidad de vida ¿Quieren decirle a la gente que su deseo de tener un agua y un aire limpios es elitista? Cuéntenselo a los niños de South Bronx, que sufren las mayores tasas del país de asma infantil. La gente se está muriendo".

Tiene tan solo 30 años. Un dato que aprovechó para recordar a los gobernantes que en 1989 la NASA ya alertó de la llegada del cambio climático. "Hemos tenido desde que yo nací para abordar este problema", señaló. "Durante toda mi vida no hemos hecho inversiones importantes para preparar al país para lo que sabíamos que estaba llegando". Y en este sentido apuntó que el sector privado ya conocía de su existencia "en los años 70".

La joven congresista hizo hincapié en que no se trata de una cuestión partidista, que afecta a todos los votantes "y a todos nosotros". "Grandes zonas del medio oeste se están inundando ahora mismo. Granjas y pueblos que nunca se recuperarán. ¿Y la gente está más preocupada por ayudar a las empresas de petróleo que a sus propias familias? No lo creo", indicó. "Si le decimos a la gente que estamos más dispuestos a rescatar grandes bancos que a invertir en nuestros granjeros y familias rurales, entonces no sé lo que estamos haciendo", añadió.

Ocasio-Cortez insistió en que el cambio climático es una "emergencia nacional", e incluso comparó el nivel de amenaza con el de la Gran Depresión y la Segura Guerra Mundial. "Les aseguro que el precio de aprobar el Green New Deal sería mucho menor que el precio de no aprobarlo", concluyó.