Este 2019 se cumplen 40 años de la película de los Monty Python La Vida de Bryan. La cinta, consagrada como una de las mayores obras maestras de la comedia de todos los tiempos, volverá a la gran pantalla por su aniversario.

Ahora, la tuitera @veganibalecter ha publicado un hilo con anécdotas de la película que no tienen desperdicio:

CURIOSIDADES SOBRE "LA VIDA DE BRIAN"

Esta película que para muchos de nosotros es casi una religión hay que agradecérsela, además de a los Monty Python, al ex-miembro de los Beatles George Harrison ya que sin su aportación económica la película no hubiese podido rodarse ya que — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

los productores, viendo el guión, se echaron atrás y decidieron no aportar más dinero a semejante "blasfemia". George Harrison hace un pequeño cameo como figurante: es el hombre que "presta" su montaña para que Brian dé su discurso (justo antes de ser detenido).Aquí lo tenéis ⬇️ pic.twitter.com/NIujzzLteS — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

Son sólo unos segundos y apenas se le reconoce. Pero ahí está, haciendo un pequeño guiño después de "ayudar" al grupo de cómicos con nada más y nada menos que 3 millones de libras. Tuvo que crear su propia productora e hipotecar su casa para lograr el dinero necesario para que la — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

película se llevara a cabo. "La entrada de cine más cara del mundo" decía Eric Idle. Y es que Harrison era un gran fan de los Monty Python que, en aquella época, ya eran conocidos por su show en la TV Monty Python Flying Circus y habían rodado "Los caballeros de la mesa cuadrada" — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

Bien. Nos situamos. Estamos en 1976. En una gira promocional de "Los caballeros de la Mesa Cuadrada" en Ámsterdam los Monty Python (que iban como las Grecas, todo hay que decirlo) se plantean hacer una nueva película: ¿Por qué no dar un paso más y rodar una película "basada" en — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

la Biblia? Era algo que nunca se había hecho y la idea seguía pareciendo atractiva después de despertarse de semejante borrachera. Nacidos en los años 40, todos los miembros del grupo habían tenido formación religiosa (por la buenas o por las malas, como reconocería Idle) y — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

Eran ateos o, al menos, agnósticos. Así que se pusieron manos a la obra: se documentaron, observaron películas ambientadas en el Imperio Romano. Y se preguntaron: "Pero por qué hablan así, con esa pedantería y lentitud, como su fuesen conscientes de estar viviendo en una época y — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

Presenciando acontecimientos que pasarían a la historia? Sería divertido que los personajes de nuestra película hablasen normal.

Primera idea (tema bíblico) y segunda idea (personajes hablando de modo coloquial sobre la mesa. Pero ¿Quién sería el protagonista? Jesucristo no, — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

Para ellos sus palabras e ideas eran buenas, estar de acuerdo con lo que la Iglesia hacía con ellas ya era otro cantar. Así que se fijaron en el ambiente que podía haber en la Judea de la época y la cantidad de profetas que habían pregonando todo tipo de ideas y a la gente — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

esperando la llegada del ansiado Mesías. Así que llega la tercera idea: haber una parodia sobre un hombre normal y corriente que es confundido con el Mesías. Inofensivo, no? Ayy. Y es que aquí aparece una mujer, Mary Whitehouse, una gran creyente y activista contra la blasfemia pic.twitter.com/Nin8RAltlH — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

que no se iba a quedar de brazos cruzados ante el proyecto de los Monty Python. Líder de la Asociación Nacional de Espectadores, esta señora vigilaba con lupa todo lo que se publicaba y emitía. Y así pasaba el tiempo, como Ned Flanders, anotando todo aquellos que falase la fe — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

cristiana. En esa época había conseguido llevar a juicio a la publicación GayNews por un poema "blasfemo" por el que el autor fue condenado a nueve meses de cárcel y a una considerable multa. La Mary Whitehouse era beata, pero terca e insistente y se quitaba las bragas a pedos y — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

tras ganar el juicio estaba subidita de moral, pero ya volveremos a ella.

Seguimos:¿Donde se cocinó el guión de la vida de Brian? Pues un viaje de 2 semanas que los Phyton organizaron a las Barbados. Y Sammy estaban, codeándose con gente sana como Mike Jagger y otros famosos. Las pic.twitter.com/h2zHROOUtV — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

Ideas fluían y el proyecto iba tomando forma. Cuando vuelven a Londres el guión está acabado. Lo presentan a EMI y se muestran encantados.

¿Dónde se rodó la vida de Brian? En Túnez. Varias películas de la época romana se habían rodado allí y todavía había decorados de otras pelis — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

¿Quién sería Brian? Pues la cosa estaba entre Chapman y Cleese. Los demás no tenían dudas: definitivamente Chapman sería Brian porque Cleese verá el idóneo para los papeles de Reg y de Centurión

Febrero de 1978: con todo listo para trabajar él jefazo de EMI Bernard Ledfont lee el pic.twitter.com/vMfEyG5lAU — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

guión y casi le da un parraque: era un sacrilegio. EMI no podía producir semejante blasmefia. Después de muchas discusiones sentencia "No quiero que la gente vaya diciendo por ahí que me cachondeo del puto Jesucristo" Así, tal cual. EMI se retira del proyecto y se quedan sin pic.twitter.com/6qJtyqHG6K — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

financiación. Aquí es donde Eric Idle tira de contactos y encuentra la ayuda de George Harrison, como os he contado al principio.

Y Allá se marchan a Túnez a rodar la película

¿Cuántos días duró el rodaje? 41

Pero ¿Quién sería el director? Terry Gilliam y Terry Jones habían — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

dirigido juntos la anterior pelicula y ambos querían dirigir el nuevo proyecto. No sin pocas tensiones de decide que Jones sea el director y Gilliam el director artístico pic.twitter.com/oFq2NYwV6L — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

Otra curiosidad: la primera escena en rodarse fue la de la lapidación.

En todo rodaje debe haber un médico y en este caso no hizo falta contratar a nadie. Chapman (Brian) era médico y se ocupó también de esta tarea.

Una grata sorpresa les esperaba a los Monty Python: el cómico y pic.twitter.com/nHSa7osmpy — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

actor Spike Milligan, al que admiraba, está en Túnez y no sólo va a visitarlos sino que accede a hacer un pequeño cameo ⬇️ pic.twitter.com/F5ydrLZ3dH — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

Más cosas...Estaba planeado el final de la película? No. En realidad, acabar con una crucifixión era alto que preocupaba al grupo. Al fin y al cabo se trataba de una comedia. Fue a Eric Idle a quien se le ocurrió la canción que tantas veces hemos tarareado. La compuso en 20 min — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

Dato curioso. El tema "Always look on the bright side of life" está entre los temas más solicitados para la celebración de funerales. Fue cantado en el funeral de Chapman en diciembre de 1989. El vídeo de su funeral no tiene desperdicio y podéis verlo en Youtube. — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

Seguimos. Acaba el rodaje y vuelven a Londres para realizar el montaje de la pelicula. Pero alguien envía varias hojas del guión a Mary Whitehouse que pone el grito en el cielo y junto con su asociación Festival de la luz envía una carta al Comité Inglés de Censura advirtiéndolo — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

de que la película era un insulto a Dios, Jesucristo y la biblia.

Viendo el percal, los Phyton deciden contactar con un abogado y deciden centrar su defensa en que Brian no es Jesucristo. Les preocupa la escena del ex-leproso porque hace referencia explícita a Jesús cuando el — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

Ex- leproso se queja de que éste lo ha curado y que por su culpa no puede mendigar pic.twitter.com/AXxXO1niDw — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

HILO 2: CURIOSIDADES SOBRE LA VIDA DE BRIAN

Además de esa escena (que sale en la película) hubo algunas que los Python decidieron eliminar.

Una de ellas es la aparición del personaje de Otto, un hombre con marcado acento alemán y le habla de la creación de una tierra sólo para — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

judíos donde no se permitirán otras razas.

El personaje es una crítica clara al sionismo y en su atuendo se hace una clara comparación entre sionismo y nazismo. Fijaos en lo que lleva Otto en la cabeza: es una mezcla del símbolo nazi y la estrella de David, además del bigote tipo pic.twitter.com/wVFwK5bOxi — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

Hitler.

La escena de Otto fue eliminada pero su atuendo os sonará porque varios actores lo llevan en una de las escenas finales: son el escuadrón suicida que llega casi al final de la película a "salvar" a Brian. Llevan el mismo casco si os fijais bien y hacen el saludo nazi ⬇️⬇️ pic.twitter.com/jlzTZO81LO — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

Los Monty Python deciden seguir adelante con su proyecto. ¿Dónde proyectarán su obra por primera vez? Se van a EEUU y la película se visiona por primera vez en Nueva York, el 27 de agosto de 1979. La acogida fue muy buena.

Sin embargo, en EEUU "tierra de democracia y libertad" — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

se le asesta un golpe a los Phyton: el rabino Abraham Hech declaró que la película era un insulto y que incitaba a la violencia. A su queja se le unió la de colectivos de protestantes y católicos que hicieron varias protestas. La vida de Brian era portada en los periódicos e pic.twitter.com/x5Da5xoguj — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

incluso se invita a Chapman, Idle y Jones a un importante programa de TV para que pudieran defender su película aunque en realidad el presentador se encargó de criticarlos e insultarlos duramente.

Los Python vuelven a Londres, donde La Vida de Brian estaba en boca de todos y son — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

invitados a un debate contra un obispo, un miembro del Festival de la Luz y otros invitados: decir que fue un programa "tenso" es poco. Los Python se defendieron como pudieron y soltaron más de un "zasca" que generó la risa del público. Días después se parodió este debate en el — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

programa "Estas no son las noticias de las 9" donde Rowan Atkinson parodió al obispo usando la frase "nobody expects the spanish Inquisition" haciendo un claro guiño al famoso gag de los Phyton. El programa fue un éxito.

Además la Asociación Inglesa de Censura dio su visto bueno. pic.twitter.com/cPxFNJNwok — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

para poder estrenar la película: no eliminó ninguna escena.

La película (clasificada para mayores de 14 años) ya se podía proyectar en toda Inglaterra. Bueno...en realidad no. La decisión de proyectarla o no estaba en manos de los ayuntamientos, a los que Mery Whitehouse y su — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

asociación enviaron cartas, logrando que la película no pudiera ser proyectada en varias localidades. Pronto esos vecinos se organizaron para viajar a otros pueblos donde estaba permitida y ver La Vida de Brian.

Si Inglaterra os parece rancia...esperad. Porque la película fue — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019

TOTALMENTE PROHIBIDA en Sudáfrica, Irlanda y Noruega.

Y qué hicieron los noruegos? Pues irse a Suecia donde trolearon un poco al país vecino anunciando "La vida de Brian" como una película "tan graciosa que ha sido prohibida en Noruega". El éxito fue rotundo.

Llegó a España en — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 27 de marzo de 2019