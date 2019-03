Los ‘fakes’ de Suárez Illana: ni Nueva York permite el aborto después de nacer ni los neandertales mataban a sus hijos

Adolfo Suárez Illana, el número dos en la lista del PP por Madrid, se ha despachado este jueves por la mañana con unas declaraciones sobre el aborto que escandalizan tanto como avergüenzan. Tras decir que el aborto es "una salvajada" y compararlo con los neandertales, el político del PP que siempre quiso ser su padre ha soltado un par de falsedades fácilmente desmontables a poco que uno le dé por mirar la wikipedia.

Entre otras barbaridades, Suárez Illana ha afirmado que en Nueva York se ha aprobado recientemente "una ley que permite abortar después del nacimiento". También ha comparado el aborto con los neandertales en estos términos: "Que me digan que se pueda matar antes o después. Los neandertales también lo usaban [el aborto]: esperaban a que nacieran [los niños] y les cortaban la cabeza".

Pues bien, las dos afirmaciones son falsas. El revuelo ha sido tal, que el propio Suárez Illana ha tenido que rectificar y admitir que su comparación no ha sido acertada.

Respecto a la primera cuestión, Suárez Illana hacía referencia a la reciente aprobación de la Ley de Salud del Estado de Nueva York que, por supuesto, no permite matar a un niño después de nacer. En Nueva York pueden ser muchas cosas pero no son asesinos ni tampoco se han vuelto locos de un día para otro. Es cierto que la nueva norma aprobada el pasado mes de enero permite abortar en la recta final del embarazo, a partir de la semana 24 de gestación, pero sólo en dos casos: para proteger la vida o salud de la madre, o en el caso de que el feto "no sea viable". Antes de enero sólo se podía abortar en la etapa final si la vida de la madre corría peligro.

El segundo fake de Suárez Illana tiene que ver con los neaddertales. Según informa La Vanguardia, no hay ninguna prueba empírica de que el Hombre de Neandertal matara a sus hijos al nacer. Ningún antropólogo ha documentado un solo infanticidio entre los neandertales que, según informa el diario catalán, "vivían en grupos sociales complejos, cuidaban a sus ancianos y rendían culto a sus muertos, como los Homo sapiens de su misma época". "Al contrario, cuidaban a sus hijos e hijas tan bien como los miembros de nuestra especie", explica La Vanguardia.

El diario catalán ha preguntado a un experto, a Robert Sala, director del Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (Iphes) en Tarragona y especialista en evolución humana: ·No consta que ninguna cría neandertal muriera de esta manera. Puede que quien haya dicho esta tontería confundiera a los neandertales con los espartanos".

Quizá Suárez Illana se haya confundido. Quien sabe.