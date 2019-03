Este jueves, el flamante fichaje de Pablo Casado, Adolfo Suárez Illana, protagonizó un estrambótico momento que aún tiene a los españoles patidifusos. Por la mañana participó en una entrevista en Onda Cero, en la que afirmó que el aborto es “una salvajada” y lo comparó con los neandertales. Por si fuera poco, ni corto ni perezoso, aseguró que en Nueva York “se ha aprobado una ley que permite abortar después del nacimiento”. Como lo leen.

Sus palabras provocaron un alud de reacciones (no podía esperarse otra cosa) y posteriormente tuvo que salir a rectificar y pedir disculpas. Su explicación ha pasado ya a la historia del absurdo político por derecho propio: según Suárez Illana (el número dos de Casado) un despacho de abogados neoyorquino le confirmó que allí no es legal abortar bebés después de nacido.

Imaginarse el cachondeo del despacho de abogados al escuchar la pregunta queda para la imaginación de cada uno. Una escena digna de Gila. Por supuesto, los tuiteros han aprovechado para hacer de las suyas:

Suárez Illana consulta con abogados de Nueva York para que le confirmen la existencia del perro y la mermelada de Ricky martin.#SuárezIllanaConsulta — robotronk (@robotronk1) 29 de marzo de 2019

Un despacho de abogados de Nueva York me ha llamado para confirmarme que esto no es paella. pic.twitter.com/w5hYy14VjS — Quique Chust (@quiquechust) 28 de marzo de 2019

Abogados de Nueva York... Es que te lo cuentan y no te lo crees. — Stéphane M. Grueso (@fanetin) 28 de marzo de 2019

Suárez Illana asegura que un despacho de Nueva York le ha confirmado que la ley no permite abortar después de haber dado a luz. HA LLAMADO A UN DESPACHO DE ABOGADOS DE NUEVA YORK PARA PREGUNTARLO. ???????????? — Protestona ????‍☠️ (@protestona1) 28 de marzo de 2019

-Hola ¿Están los abogados de Nueva York?

-Sí

-Que se pongan — Juan Diego Botto (@JuanDiegoBotto) 29 de marzo de 2019

Imágenes inéditas de Suárez Illana llamando al abogado de Nueva York. pic.twitter.com/chK9Uah2fh — Fernando C. M. (@CotoMarin) 28 de marzo de 2019

Suárez Illana tiene que consultar abogados de Nueva York para que le confirmen que un niño no puede ser abortado despues de nacer. La próxima es pedir a un notario que le certifique si es cierto que después de muerto se puede hacer la primera comunión. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) 28 de marzo de 2019

- He llamado a mi abogado de Nueva York - Que abogado ? - ???? Si es que me lo pones muy fácil ???? — Antonio_Delgado (@DeMeison) 28 de marzo de 2019

Acabo de consultar a un despacho de abogados de Nueva York para preguntarles si es posible seguir durmiendo en vez de levantarme para trabajar y seguir cobrando. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) 29 de marzo de 2019

He llamado a Nueva York y mis abogados me han confirmado que los croissants no sufren cuando los mojan en el café caliente. — El Majara de Turno (@majara0) 28 de marzo de 2019

Acabo de llamar a unos abogados de Nueva York para ver qué tiempo hará el fin de semana. — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 29 de marzo de 2019

Mis abogados en Nueva York son del prestigioso bufete Jander & Klander. — Clausman (nueva cuenta) (@cl4usman) 29 de marzo de 2019

Suárez Illana ha llamado a un despacho de abogados en Nueva York para preguntarles si allí abortaban recién nacidos.

1. Si ha nacido ya no hay aborto.

2. Es homicidio, en Nueva York también.

3. Los abogados todavía están flipando. https://t.co/HtR5TcM3e8 — Dios (@diostuitero) 29 de marzo de 2019

¿Están los abogados de Nueva York? Que se pongan pic.twitter.com/Msz7qzWurm — Sorri (@sorricilla) 28 de marzo de 2019

Ahora solo falta que Aznar llame a unos abogados de Nueva York para que le confirmen que en Irak no había armas de destrucción masiva. — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 28 de marzo de 2019

Imaginad de diputado a un tipo que necesita consultar a un despacho de abogados para confirmar que en Nueva York es ilegal asesinar a recién nacidos. Y Adolfo Suárez Illana es el fichaje estrella del PP en Madrid... — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) 29 de marzo de 2019

— Hola, ¿los abogados de Nueva York? Hay aquí una mujer que quiere abortar después de dar a luz... ¿Hola?... ¿Hola?... Han colgado... pic.twitter.com/h84lw76SLI — Paco (@PPPPaco) 29 de marzo de 2019

He llamado a unos abogados de Nueva York, pero solo para darles ánimos. — Super Falete ???????? (@SuperFalete) 29 de marzo de 2019

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas he llamado a unos abogados de Nueva York. — ???????????????????? ???????????????????? (@PabloTilo) 28 de marzo de 2019

La Asociación de Abogados de Nueva York denuncia a Adolfo Suarez Illiana por acoso. " Nos tiene hasta la polla" ha declarado su portavoz. — Alice ????‍♀️????????‍♀️ (@Comunase) 29 de marzo de 2019

Señoría, he estado buscando toda la tarde y al final he llamado a un abogado de Nueva York pero ya no responde ni al teléfono, pende de un hilo la esperanza mía con la venia. — Lola con la venia (@DolorsBoatella) 29 de marzo de 2019

Bienvenida a Nueva York, tiene usted un bebé precioso. ¿Se lo deshuesamos o sólo le quitamos la piel? — Kikolo (@kikolo777) 29 de marzo de 2019

"He hablado con abogados de Nueva York (SECRETARIA, CONECTE CON LA CENTRALITA Y QUE LA PONGAN CON NY) y me han confirmado que mi afirmación (EN NUEVA YORK SE ABORTAN NIÑOS DESPUÉS DE NACER) no era correcta". El número 2 de Pablo Casado.

España es una puta fiesta. pic.twitter.com/EUD9XeuJLs — gerardo tecé (@gerardotc) 29 de marzo de 2019

PUES ACABO DE LLAMAR A MIS ABOGADOS DE NUEVA YORK Y ME HAN DICHO QUE NO SE MATAN BEBÉS UNA VEZ NACIDOS, QUE ME HE EQUIVOCADO. pic.twitter.com/2aZ8BLfwaQ — Francisco Romero (@romenauer) 28 de marzo de 2019

ÚLTIMA HORA: La Junta Electoral prohíbe a Suárez Illana seguir llamando a Nueva York. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 29 de marzo de 2019

Los catalanes...¿llamáis a vuestros abogados de Nueva York a cobro revertido?. — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 29 de marzo de 2019

"He roto relaciones con Portugal porque abortan a los bebés asfixiándolos con toallas a muy buen precio". Ojalá Adolfo Suárez Niño próximo ministro de Asuntos Exteriores. pic.twitter.com/YLDgOMqrSu — gerardo tecé (@gerardotc) 29 de marzo de 2019