El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se sometió este domingo a una entrevista de la periodista Ana Pastor en su programa El Objetivo. Una entrevista en la que se pudieron ver varios momentos tensos entre Pastor e Iglesias, y en la que este llegó a decir a la periodista la irónica frase “No quería interrumpir sus preguntas con mis respuestas”.

Iglesias habló sobre el caso de las cloacas de Interior, unos días después de declarar en la Audiencia Nacional en calidad de testigo después de trascender que fue perjudicado por el robo de datos comprometidos por parte de Villarejo.

“El informe llamado Pablo Iglesias Sociedad Anónima es un informe falso que está elaborado para que después Eduardo Inda lo publique y después aparezca en todas las televisiones de este país. Eso es gravísimo”, aseguraba Iglesias. Eduardo Inda es colaborador habitual en varios programa de La Sexta, la cadena en la que se emite El Objetivo, entre ellos Al Rojo Vivo y La Sexta Noche.

Posteriormente añadió: “Eso en otros países con democracias más consolidadas implicaría consecuencias más fuertes. Hay algunos que tienen la oportunidad de rectificar…” En ese momento Pastor le interrumpió: “Sí pero yo le preguntaba… Ya me lo ha dicho, ya lo ha escuchado la gente. Le escuchó el sábado pasado y lo acaba de escuchar y le he dejado terminar dos veces esa explicación”. Iglesias le respondió irónicamente: “Muchas gracias por dejarme terminar. No quería interrumpir sus preguntas con mis respuestas”.

En otro momento Iglesias aseguró que cree que las cloacas del Estado siguen funcionando con Sánchez en la Moncloa.

Más adelante se vivió otro momento de tensión, cuando Iglesias habló del libro del exdirector de El Mundo David Jiménez. “En ese libro cuenta con todo detalle cómo Telefónica tenía comprados a 80 periodistas de este país”, aseguró Iglesias. “Se nota que no lo ha leído porque en ese libro también aparece usted. Porque los políticos también presionan. Hay presiones de todos”, dijo Pastor. Posteriormente, se enzarzaron en una discusión en la que Pastor le dijo en varias ocasiones que se leyera el libro. “Ya me lo ha repetido usted cuatro veces”, acabó respondiendo Iglesias.

Aquí la entrevista completa.

En las redes sociales, se han comentado esos momentos y otros de la entrevista:

Es llamativo y triste el esfuerzo de @_anapastor_ @laSextaTV @SextaNocheTV y @DebatAlRojoVivo por tapar argumentaciones, desviar el tema o aplicar directamente baño, blanqueo y masaje a un intoxicador profesional, cómplice en actividades delictivas y antidemocráticas. Penoso???? — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) 31 de marzo de 2019

Ana Pastor reconoce las presiones para que @Pablo_Iglesias_ no estuviera en La Sexta. De quien? Esa respuesta es imprescindible para este país.#Objetivoiglesias pic.twitter.com/0Tebvty9jJ — Gloria Elizo (@GloriaElizo) 31 de marzo de 2019

“Perdón por interrumpir sus preguntas con mis respuestas”...

No he visto una entrevista más AGRESIVA en los días de mi vida.@_anapastor_ habla más y más rápido q el entrevistado con el fin de interrumpir continuamente el argumento y confundir al espectador.#ObjetivoIglesias — Eva13 (@Evapm13) 31 de marzo de 2019

En un momento de la entrevista, @_anapastor_ se ha puesto a discutir con Pablo Iglesias. Estoy muy sorprendido. — Ramón Trecet (@trecet) 31 de marzo de 2019

No, @_anapastor_ , NO se puede separar la trama policial de la mediática por mucho que te empeñes una y otra vez. Tu marido “más periodismo” quizás te lo pueda explicar mejor... #ObjetivoIglesias pic.twitter.com/NhwC34gwEw — Eva13 (@Evapm13) 31 de marzo de 2019

Pues ya hemos visto el primer cara a cara de la campaña. Al candidato de @ahorapodemos, @Pablo_Iglesias_ , y a Ana Pastor, candidata de... ????#ObjetivoIglesias — Sato Díaz (@JDSato) 31 de marzo de 2019