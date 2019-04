La pasada semana, El Hormiguero, el programa de Pablo Motos, estuvo en boca de todos por las entrevistas al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y al de Ciudadanos, Albert Rivera. Los programas dieron mucho que hablar, especialmente por la diferencia de actitud ante uno y otro, que muchos vieron en Motos.

Las cosas que se dijeron han traído tanta cola que aún se sigue hablando de ello en las redes. El jueves pasado, Informalia, un portal de El Economista publicaba una pieza sobre la entrevista a Rivera en la que destacaba su respuesta acerca de su experiencia con la paternidad, después de que Iglesias haya regresado de su baja por este motivo. “Cambiar los pañales, a veces hay que hacerse el dormido un poco de noche”, aseguró.

“Sí, porque empieza a llorar… ¿Sabes aquello de quién va, quién va? Yo estoy dormido, yo no he oído nada”, bromeó Rivera, para luego añadir: “Esto lo hace todo el mundo. Yo también, yo también”.

Informalia tituló: “El lado más canalla de Albert Rivera: ‘Me hacía el dormido por las noches para no cambiar el pañal a mi hija’”. Además tuiteó la pieza con una foto de Rivera con una chaqueta de cuero y gafas de sol. El tuit corrió por las redes como la pólvora durante este fin de semana y las redes se han llenado de comentarios, bromas y memes:

