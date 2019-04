Tras meses de crítica destructiva a las políticas medioambientales del Ayuntamiento, el PP de Madrid se sube ahora al carro de lo ecológico con una promesa, con la certeza total y absoluta de que se cumplirá. De hecho no hará falta ni que gobiernen. “Me comprometo a que a finales de 2020 toda la flota de autobuses de la EMT sea ecológica”, aseguró el candidato conservador a la acaldía. No es que estemos diciendo que José Luis Martínez-Almeida sea un hombre de palabra, es que, como le ha recordado la concejala de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, los contratos de adquisición de esos autobuses ya están firmados. Y eso no es todo (redoble de tambor): el Partido Popular no votó a favor.

Me comprometo a que a finales de 2020 toda la flota de autobuses de la EMT sea ecológica. Si el Ayuntamiento pide esfuerzos a los madrileños tiene que ser el primero en aplicar lo que exige. pic.twitter.com/jsNmpmMcjT — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) 1 de abril de 2019

Ante el bochorno de su tuit (también publicó un vídeo con la misma promesa) la respuesta de Inés Sabanés ha sido antológica.

“No tengo la menor duda de la veracidad de este compromiso. Los contratos de adquisición de autobuses hasta 2020 están ya firmados. Gobierne quien gobierne. (Tu grupo no votó a favor, por cierto) https://t.co/daPIsyS9ZT — Inés Sabanés (@isabanes) 1 de abril de 2019

Efectivamente, en julio de 2018 los medios de comunicación dieron cuenta de la siguiente noticia: “La EMT invertirá 138 millones en la adquisición de 460 nuevos autobuses durante 2019 y 2020". En la nota de prensa, el consistorio recordaba que la compra de estos nuevos autobuses “fue aprobada en el consejo con el apoyo de Ahora Madrid y PSOE mientras que PP y Cs no votaron a favor”. Desde la EMT destacaban como hito más importante que con esta medida se cumpliría el compromiso del actual equipo de Gobierno de lograr “una flota 100 por 100 limpia en 2020”.

El pasado mes de marzo aparecía otra noticia: “La EMT comprará más de 500 buses en dos años para completar una flota 100% ‘eco’”. La EMT se reafirmaba en que esa adquisición va a suponer “que todos los vehículos de la compañía sean cien por cien ‘eco’ a finales de 2020”.

En las redes sociales otros muchos usuarios le han hecho ver su contradicción y pese a ello no ha rectificado ni se ha disculpado y ha mantenido publicado el tuit.

Lo próximo que va a prometer va a ser hacer una zona de bajas emisiones ... Y de nombre le pondré Madrid Central ???? — Sergio GFP (@sergio_gfp) 1 de abril de 2019

Me comprometo a que este año Navidad caiga 25 de Diciembre — Don Pimpon (@Camprubi_) 2 de abril de 2019

Nos os pongáis medallas que no os corresponde, no engañeis a la gente — Alejandro S (@alexcomansa) 1 de abril de 2019

No se qué es mas grave, que ellos mientan con todo el descaro o que a sus votantes no les importe que lo hagan — Cristina (@crisdromeda) 1 de abril de 2019

Notita de prensa del actual ayuntamiento de hace menos de 1 mes, vas a engañar a quien yo te diga pic.twitter.com/q42MaglUo0 — Ajulianm (@ajulianm) 1 de abril de 2019

Pues así con todo — Gema Molpeceres (@GemaMolpe) 1 de abril de 2019

Y a la vez acabar con Madrid Central? Mí no entender... — Stormbringer36 (@stormbringer36) 1 de abril de 2019